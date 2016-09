Veja agora: Morador de rua devolve a carteira que encontrou ao dono e ganha emprego e um quarto para morar

Além de trabalho Pongkriangyos concedeu uma moradia digna para o morador de rua. (Crédito: Reprodução) Woralop declarou que está grato pela bondade de seu benfeitor. (Crédito: Reprodução)

Um morador de ria chamado Woralop caminhava pelas calçadas da Tailândia quando encontrou uma carteira com 20 mil baht (cerca de 1,8 mil reais). O sem-teto, no entanto, em vez de comprar comida ou algo do tipo, entregou o objeto perdido à policia. O dono era Niity Pongkriangyos, que retribuiu o favor dando um emprego a Woralop em sua fábrica.

Gratidão.

Além do trabalho, que recompensará o tailandês com 11 mil baht (cerca de 1,3 mil reais), o empresário também deu um quarto com cama para o agora ex-sem teto. A carteira de Pongkriangyos tinha, além do dinheiro, seus cartões de crédito e todos os seus documentos. O dono da fábrica afirmou que provavelmente não teria tido a mesma atitude de Woralop se estivesse na situação dele. “Eu gostaria de agradecer Nitty e Tarika [a namorada de seu benfeitor] por toda a bondade que eles tiveram comigo”, agradeceu Woralop.

