Veja as cinco separações mais marcantes do ano

O ano de 2016 certamente não foi fácil para os assuntos do coração. Afinal, nos últimos 12 meses, alguns dos casais mais famosos do mundo das celebridades resolveram se separar. A cada anúncio, cabia à internet chorar, fazer memes e questionar se ainda é possível acreditar no amor.

Confira abaixo as cinco separações mais marcantes de 2016.

William Bonner e Fátima Bernardes. (Foto: Reprodução) Brad Pitt e Angelina Jolie.(Foto: Reprodução) Taylor Swift e Calvin Harris.(Foto: Reprodução) Johnny Depp e Amber Heard. Larissa Manoela e João Guilherme. (Foto: Reprodução)

1) William Bonner e Fátima Bernardes

O casal surpreendeu, no fim do mês de agosto, ao anunciar a separação. Foi com uma mensagem publicada quase ao mesmo tempo pelo perfil do Twitter dos dois que seus fãs ficaram sabendo da notícia. Na época, o jornalista já tinha deixado a casa em que morava.

Os dois se casaram em 1990 e enfrentaram dificuldades para conseguir ter filhos. Fátima recorreu a uma inseminação e conseguiu engravidar aos 33 anos.

2) Brad Pitt e Angelina Jolie

No fim do mês de setembro, o mundo das celebridades foi sacudido com a notícia de que a atriz havia entrado com o pedido de divórcio de Brad Pitt. Angelina teria decidido colocar o ponto final no casamento depois de Pitt ter supostamente abusado verbal e fisicamente um de seus filhos em um voo. O ator foi investigado pelo FBI (a polícia federal americana), mas liberado. Ele negou as acusações.

O ex-casal não teve problema com a partilha de bens, mas brigou na Justiça pela guarda dos seis filhos. Angelina queria só para ela, enquanto Pitt pedia guarda compartilhada.

Os dois se conheceram durante as filmagens de “Sr. e Sra. Smith”, em 2005, começaram a namorar no ano seguinte e se casaram em 2014.

3) Taylor Swift e Calvin Harris

O casal queridinho do mundo da música deu o que falar, em junho, ao colocar um ponto final em seu relacionamento após 15 meses. No começo, parecia que eles haviam terminado bem.

Depois, porém, Harris usou as redes sociais para dizer que não deixaria a ex-namorada tentar “derrubá-lo, assim como já tinha feito antes”. E Taylor revelou que tinha sido a coautora de “This Is What You Came For”, um dos principais hits do ex-namorado neste ano.

Taylor e Harris se conheceram no começo de 2015. Após o fim do namoro, a cantora foi vista aos beijos com o ator Tom Hiddlestone.

4) Johnny Depp e Amber Heard

Em maio, Amber pediu divórcio de Depp alegando que o ator a agrediu diversas vezes. Depois de uma longa batalha nos tribunais, com diversas acusações de ambas as partes, o ex-casal chegou a um acordo. Segundo o site “TMZ”, ambos concordaram que Depp pagasse à sua ex-mulher 7 milhões de dólares, enquanto Heard deveria retirar a denúncia de agressão que havia feito contra o ex-marido.

Os dois se conheceram no set do filme “Diário de um Jornalista Bêbado”, de 2011. Eles se casaram em uma pequena cerimônia privada em Los Angeles, EUA, em fevereiro de 2015.

5) Larissa Manoela e João Guilherme

No começo do mês de dezembro, Larissa usou o Instagram para contar aos fãs do casal que o relacionamento havia chegado ao fim.

Os dois contracenaram em “Cúmplices de um Resgate”, novela infantojuvenil exibida pelo SBT, e chegaram a comemorar um ano de namoro com direito a passeio de helicóptero.

