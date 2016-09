Veja as novas e incríveis fotos do planeta Marte

A sonda Curiosity, da Nasa (agência espacial americana), enviou imagens inéditas do planeta Marte, feitas nas regiões baixas do Monte Sharp. As fotos, coloridas, revelam elevações rochosas que são vestígios de paredes de arenito formadas pela ação do vento, logo após a formação do lugar. Mas quem vê as fotos pela primeira vez poderia acreditar que elas foram feitas em áreas desérticas dos Estados Unidos.

“O time científico da Curiosity está muito feliz de acompanhar esta viagem por um pedaço do ‘deserto americano’ de Marte”, afirmou Ashwin Vasavada, cientista do Jet Propulsion Laboratory, da Nasa, em comunicado.

As imagens foram feitas entre 8 e 9 de setembro, pela Mastcam. A sonda está estudando a região do Monte Sharp por pouco mais de um mês e, em breve, deve deixar as regiões baixas para explorar o pico do lugar.

“Estudar esses morros de tão perto nos oferece um melhor entendimento das dunas de areia antigas que se formaram e desapareceram, quimicamente alteradas pela ação dos lençóis freáticos e pela erosão, para chegar à paisagem que vemos hoje”, declarou Vasavada.

Passado.

A sonda Curiosity explora a superfície de Marte desde agosto de 2012, quando pousou no planeta. Ela se aproximou da base do Monte Sharp em 2014, após ter descoberto evidências de que, no passado, as planícies ao redor da formação podem ter sido lagos com condições favoráveis ao surgimento de vida. O robô procura pistas de como o planeta, que pode ter sido úmido, tornou-se o ambiente seco e inóspito do presente.

