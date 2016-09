Veja as últimas imagens de Domingos Montagner com equipe de “Velho Chico”

A equipe de “Velho Chico” estava no Nordeste para as últimas gravações da novela, que vão ao ar no próximo dia 30. Antes de chegarem a Canindé, em Sergipe, os atores passaram por Santo Amaro, na Bahia, onde gravaram cenas finais da trama. Nos momentos de lazer, Domingos Montagner e seus colegas curtiram a calmaria da cidade e posaram para fotos com os moradores locais.

Nas fotos, Domingos Montagner, morto aos 54 anos após ter se afogado no Rio São Francisco, aparece feliz, próximo de ter seu trabalho como protagonista concluído. Antes de mergulhar com a amiga Camila Pitanga, os dois posaram para uma foto com policiais militares de Canindé. (AG)

Domingos Montagner e Camila Pitanga com policiais em Canindé. (Foto: reprodução/instagram) Domingos Montagner na companhia de Marcos Palmeira, Luiz Fernando Carvalho e Christiane Torloni. (Foto: reprodução/instagram) Domingos Montagner posa com moradores de Santo Amaro: últimos registros. (Foto: reprodução/instagram)

Comentários