Veja cinco viagens internacionais que você ainda não pensou em fazer, mas deveria

Tem gente que, quando pensa em fazer uma viagem, lembra sempre dos mesmos destinos tradicionais, deixando de lado (mesmo que sem querer) lugares incríveis. Por não estarem na rota principal do turismo, esses locais são uma ótima opção, pois, além de mais vazios, costumam ter atrações mais baratas.

Confira a seguir uma lista com cinco viagens internacionais que você nunca pensou em fazer, mas deveria.

Jamaica

A Jamaica faz parte do arquipélago das Grandes Antilhas, nas Caraíbas, e possui praias com águas cristalinas. Se nas Maldivas encontramos bangalôs em meio ao mar, por lá os resorts e hotéis costumam ser instalados nos Cliffs da cidade de Negril, que são formações rochosas que se encontram com o mar. Assim, cada quarto possui uma saída privativa que leva ao mar esverdeado.

Ilha de Malta

A 90 quilômetros de Sicília, na Itália, fica a Ilha de Malta. Banhado pelo Mar Mediterrâneo, o destino está cada vez mais famoso entre os exploradores e viajantes. O local conta com praias paradisíacas e paisagens de tirar o fôlego. Gozo, a segunda Ilha do país, possui uma incrível atração: a Azure Window, ou simplesmente Janela Azul. O local é famoso pelos fãs da série “Game Of Thrones”.

Alpes Suíços

De todos os países da Europa, a Suíça se destaca por possuir paisagens inigualáveis e cidades tão charmosas que fica difícil não se apaixonar. Com seus exuberantes Alpes, a região é formada por vilarejos e rios de águas turquesas, que formam uma paisagem que parece ter saído de um conto de fadas.

Canadá

O Canadá é um país constantemente rotulado como a “Terra do Frio e da Neve”, mas o que muitos não sabem é que ele possui formações naturais que deixam qualquer um de queixo caído. Se você gosta de lugares espetaculares em meio à natureza, não pode deixar de conhecer o Joffre Lakes Provincial Park, em Pemberton, British Columbia. No parque, há opções de fazer atividades como caminhada, trilha, escalada, pesca e camping. Para quem gosta de cachoeira, a dica é visitar a cidade de Hamilton, localizada em Ontario. O que faz o local ser tão especial são suas 120 quedas d´água.

Sudeste Asiático

Já pensou em viajar para o Vietnã, Camboja ou Laos? Provavelmente não, já que esses países são os menos visitados do Sudeste Asiático. Acontece que eles têm cenários espetaculares.

Um desses locais é Halong Bay, no Vietnã, que, literalmente, significa “baía onde desceu o dragão”, e é Patrimônio Mundial da Unesco. Para conhecer Laos, uma ótima opção, que mescla cultura e paisagens incríveis, é a cidade de Luang Prabang. O local é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade.

Embora não seja a capital de Camboja, Siem Reap é o principal destino turístico do país. O que leva milhões de turistas todos os anos à cidade é o fato de ela ser a porta de entrada para o maravilhoso complexo de templos de Angkor.

