Veja como está a disputa em Porto Alegre, segundo Ibope

A disputa no primeiro turno pela Prefeitura de Porto Alegre continua indefinida, segundo pesquisa Ibope divulgada na sexta-feira (30). A análise mostra o atual vice-prefeito, Sebastião Melo (PMDB), ainda isolado à frente, com 31% das intenções de voto, considerando-se a contabilização do que seriam os votos válidos (excluindo as intenções de votos que, na pesquisa, foram contabilizadas como brancos, nulos, não sabem e não responderam).

A projeção para a outra vaga no segundo turno das eleições municipais, porém, permanece com um empate técnico entre dois candidatos, também levando em conta os votos válidos. Nelson Marchezan Jr. (PSDB), com 21%, Raul Pont (PT), com 19%, aparecem tecnicamente empatados na segunda posição, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Luciana Genro (PSOL) tem 14%.

O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos, de acordo com a metodologia do Ibope.

Contando os votos brancos e nulos, Sebastião Melo passa a ter 26% de intenção de votos, Nelson Marchezan Jr. fica com 18%, Raul Pont tem 16% e Luciana Genro, 12%. Brancos, nulos somam 11% e 5% não sabem ou não responderam.

Comentários