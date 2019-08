Veja como fica o trânsito para a partida de Grêmio X Palmeiras

O Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira (20), na Arena, às 21h30, pela Copa Libertadores da América. E para facilitar o deslocamento dos torcedores até o local, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema de trânsito e transporte para o jogo. A expectativa é que a partida movimente em torno de 50 mil torcedores.

A linha Especial Futebol vai disponibilizar 13 ônibus para os gremistas, saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, cerca de três horas antes do jogo, e após a partida também. Além dos coletivos, mais táxis estarão circulando, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Após o confronto entre os times, serão ofertados dez ônibus articulados da Carris. Além disso, vão estar disponíveis 23 lotações, elas vão estar localizadas na avenida Padre Leopoldo Brentano depois da partida.

Outra forma de ir até o estádio é através da Trensurb, na qual os torcedores devem desembarcar na estação Anchieta, em torno de 1,5 quilômetros da Arena. As pessoas que optarem por ir de carro, devem prestar atenção nas alterações das ruas. O acesso à BR 448 (Rodovia do Parque) pode ser bloqueado três horas antes do confronto. Já a avenida Voluntários da Pátria pode vir a ter sentido único em direção ao Centro depois da partida, entre a rua Adelino Machado de Souza e a rua São Jorge.

Veja como chegar até a Arena

Fluxo de Porto Alegre

– avenida Sertório, rua Dona Margarida, rua Edu Chaves, alça de acesso para a rua Dona Teodora …

– avenida Farrapos, avenida AJ Renner …

– rua Voluntários da Pátria …

– 3ª Perimetral, rua Souza Reis, rua Edu Chaves, alça de acesso para a rua Dona Teodora, avenida A.J. Renner…

Fluxo do Interior

– avenida dos Estados, avenida Farrapos, avenida A.J. Renner …

– avenida Guilherme Schell, avenida Ernesto Neugebauer, avenida José Pedro Boéssio …

– BR-290 (Freeway), Acesso DC Navegantes / Humaitá, rua Voluntários da Pátria…

– BR-448, avenida Padre Leopoldo Brentano (após o bloqueio), alça de acesso à esquerda para a BR- 290, acesso para o aeroporto, avenida dos Estados, avenida Farrapos, A.J. Renner …

Acessos aos estacionamentos (PARK)

– avenida Voluntários da Pátria: quem transitar por esta via poderá acessar todos os estacionamentos, contornando a Arena;

– avenida A.J. Renner: veículos vindos desta via deverão acessar a avenida Gilberto Lehnen (após a rótula) para chegar ao estacionamento E2, ou seguir para a rua Airton Ferreira da Silva em direção aos estacionamentos da Arena E1, e/ou portões 1 ao 5.

