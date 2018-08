Veja como foi o desempenho dos candidatos à Presidência da República no debate da RedeTV!

Veja, abaixo, uma análise do desempenho de cada um dos oito candidatos, listados na ordem em que aparecem na última pesquisa Datafolha:

Jair Bolsonaro (PSL)

Depois de três atuações na TV nas quais não se comprometeu, Bolsonaro teve dificuldade ao falar de um assunto que não conhecia, a dívida pública, foi flagrado com uma cola escrita na mão esquerda, com perguntas que pretendia fazer, e, no final, foi confrontado por uma professora de História (profissão de Marina Silva). Bolsonaro tinha acabado de aproveitar uma dobradinha com Cabo Daciolo sobre aborto, drogas e ideologia de gênero quando foi questionado por um jornalista sobre uma questão econômica espinhosa. De pé, no centro do estúdio, se mexia o tempo todo, denunciando o nervosismo. No bloco seguinte, abriu um flanco ao dizer que o governo não precisa fazer nada para garantir a igualdade de salário entre homens e mulheres, pois isso já está na Constituição: ouviu Marina rebater, no embate direto entre os dois, que essa igualdade não existe. Ao final do debate, foi ríspido com um repórter que perguntou o que escrevera na cola da sua mão: “Vá plantar batata”.

Marina Silva (Rede)

Frequentemente taxada de frágil, Marina rasgou o clima morno do debate ao confrontar Bolsonaro sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, além de dizer que ele ensina os jovens que podem “resolver tudo no grito”. Única mulher presente no debate, ela já vinha dedicando espaço ao eleitorado feminino em suas agendas públicas dos últimos dias. No mesmo embate com o deputado, ela ainda usou uma frase que pode servir de resposta a quem usa sua religião para criticá-la. Quando Bolsonaro disse que ela era uma evangélica que defendia o aborto, a ex-senadora afirmou que o “Estado é laico”. O embate, já próximo ao fim do programa, salvou a participação de Marina, que até então estava esquecida pelos adversários e apagada em meio a manifestações genéricas contra a corrupção e medidas de Temer.

Ciro Gomes (PDT)

Pela segunda vez, Ciro deixou para trás a fama de um sujeito “esquentado” no debate da RedeTV!. Trocou um aperto de mão com Bolsonaro após uma pergunta e deu risada ao presenciar um embate entre o capitão e Daciolo. Aparentemente à vontade, fez brincadeira com o tempo curto para responder e escolheu como seu principal interlocutor o tucano Alckmin, buscando relacionar o ex-governador paulista a medidas do governo Temer como o teto de gastos.

Geraldo Alckmin (PSDB)

Questionado pelo apoio do blocão e medidas de apoio ao governo Michel Temer, Alckmin reagiu com críticas ao PT e seus aliados que, nas suas palavras, “quebraram o Brasil”. Passou boa parte do debate discutindo economia com Ciro, que respondia de forma mais clara e enérgica e menos técnica. Citou menos siglas que no programa da semana passada, mas insistiu na proposta do IVA, um imposto único sobre o consumo, sem esclarecer como isso muda a vida do eleitor. Antes de sair de cena, fez um breve aceno ao Nordeste, ao falar da transposição do São Francisco. A região, órfã de Lula, é historicamente um problema para o PSDB, que amarga índices baixíssimos de voto em praticamente todos os Estados nordestinos. Mesmo mantendo o discurso técnico, Alckmin pareceu seguro no debate.

Álvaro Dias (Podemos)

O senador começou o debate tropeçando em algumas palavras, mas logo engatou ao entrar em um tema recorrente em seus últimos discursos: a Lava-Jato. Embora não tenha citado o juiz Sérgio Moro, aproveitou a ausência de Lula para criticar a corrupção e emplacar uma frase de efeito: “Essa encenação de candidatura é uma afronta ao País”.

Guilherme Boulos (PSOL)

O líder do movimento dos sem-teto tentou ser didático e se fazer entendido: falou sobre o preço do gás e explicou a diferença de imposto pago por quem aluga uma casa e quem tem um fundo imobiliário. Não teve chance de um confronto direto com Jair Bolsonaro, como havia feito no debate da Band, mas pegou carona no embate de Marina Silva com o candidato do PSL para dizer a ele que “eleição não se ganha no grito”.

Henrique Meirelles (MDB)

O ex-ministro da Fazenda foi mais incisivo do que no debate da Band. Levou praticamente todas as respostas para o campo econômico, ainda que tenha mantido o tom acadêmico. Mais uma vez, tentou se ligar aos resultados positivos do governo Lula, mas foi colocado em uma encruzilhada ao ser questionado por Boulos sobre os 13 milhões de desempregados atuais. Numa tentativa de tentar se desligar de Temer, afirmou que nunca foi investigado e nem enfrentou escândalos.

Cabo Daciolo (Patriota)

Com uma atuação que lembra a de pastores de programa de TV, Daciolo limitou sua participação a temas religiosos. Carregando uma Bíblia enquanto circulava pelo estúdio, falou sobre uma suposta farsa das urnas eletrônicas aliada à “nova ordem mundial” na escolha do próximo presidente, prometendo “baixar o combustível” e convocar os trabalhadores para unidades militares sem dar qualquer pista de como isso aconteceria. Justificou sua corrida ao Planalto dizendo que o Brasil “precisa de Jesus”.

Deixe seu comentário: