Veja como restringir o acesso do Facebook aos seus dados pessoais

O Brasil pode ter reflexos desse problema, mesmo que os perfis obtidos pela Cambridge Analytica tenham sido dos Estados Unidos. Isso porque a empresa brasileira CA Ponte é sócia da britânica e já estaria em negociações com candidatos a governos estaduais e ao Senado para as eleições de 2018.

Um dos problemas é que o Facebook guarda muitas informações dos usuários, como parentesco, locais que frequenta, quem são os amigos com quem mais convive. Para controlar as informações partilhadas com aplicativos, é possível limitar a obtenção de dados, remover apps da conta e desativar programas no seu perfil do Facebook.

Outra maneira de proteger os dados é minimizar a exploração de informações pessoais por anunciantes. Assim, o Facebook mostra apenas anúncios com foco em informações básicas como gênero e idade. No caso de campanhas políticas, os posts patrocinados não vão aparecer no feed.

Para isso, veja o passo a passo: 1 – Clique em “Configurações” do lado direito do site; 2 – No menu do lado esquerdo, aperte “Anúncios”; 3 – Nas preferências, escolha “Configurações de anúncios”. E marque as opções “não”, “não” e “ninguém”.