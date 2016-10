Veja dez curiosidades sobre John Lennon, que completaria 76 anos neste domingo se estivesse vivo

Um dos músicos mais talentosos de todos os tempos, o ex-beatle John Lennon completaria 76 anos neste domingo. Lennon, que morreu em 1980, ainda é reverenciado por uma enorme legião de fãs, entre eles um chinês, que pagou 4 mil dólares por uma mecha de cabelo de seu ídolo, em leilão na Espanha. O cantor e compositor havia dado a mecha a um fã em 1964, nos EUA. Confira outras curiosidades sobre o astro.

Sem criatividade.

Em 1971, Lennon disse, em entrevista à revista Rolling Stone, que o sucesso e a fama acabaram com a criatividade da banda e a impediram de mostrar todo o seu potencial. “Nós nunca nos aperfeiçoamos como músicos.”

Fim da banda.

Sobre o documentário dos Beatles “Let It Be” (1970), o artista revelou que o filme, criado por Paul McCartney para ele próprio, foi um dos motivos do fim da banda. Lennon disse que ele, George Harrison e Ringo Starr estavam cansados de serem só “músicos acompanhantes” de Paul.

Crítica à fama.

Lennon ajudou a compor “Fame”, que faz crítica à fama. Uma das mais conhecidas canções de David Bowie foi escrita após eles compartilharem momentos difíceis por serem celebridades. A canção surgiu quando Bowie convidou Lennon para ir ao seu estúdio. O beatle acabou tocando guitarra e cantando na faixa.

“Dear Prudence.”

Prudence Farrow, irmã da atriz Mia Farrow, estava deprimida quando conheceu os Beatles. O encontro aconteceu em viagem com o guru Maharishi Mahesh Yogi. Para animá-la, Lennon compôs “Dear Prudence”. A canção do “White Álbum” (1968) provou ser o “remédio” que ela precisava.

Fantasia de gorila.

Lennon comprou uma fantasia de gorila nos anos 1960 e achava que todos na banda deveriam ter uma também. O ex-beatle imaginava que dirigir sua Ferrari vestido daquele jeito seria uma bela forma de despistar os paparazzi de plantão.

Primeiro encontro com Paul.

Paul conheceu Lennon, do The Quarrymen, em 6 de julho de 1957. Depois de um show da banda, os dois acabaram tocando juntos. “Ele colocou um braço no meu ombro e percebi que ele estava bêbado. Tínhamos 15 anos”, lembrou Paul.

Banjo.

O primeiro instrumento que Lennon aprendeu a tocar foi o banjo, ensinado por sua mãe, Julia. Além disso, Lennon também sabia tocar gaita, usada durante as primeiras gravações e apresentações dos Beatles.

Último encontro.

A última vez que Paul e Lennon se encontraram foi em 1976. Eles estavam no apartamento de Lennon vendo o programa de TV “Saturday Night Live” e o apresentador ofereceu 3 mil dólares para que os Beatles fossem à atração naquele momento. Os dois quase chamaram um táxi, mas acabaram desistindo.

Jogo preferido.



Lennon amava jogar Banco Imobiliário e sempre o levava para onde quer que fosse. Ele odiava perder seu jogo favorito. (AE)

Comentários