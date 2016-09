Veja dez dicas para saber se o carro usado que você quer comprar já foi batido

Você quer muito comprar um carro e o dinheiro só é suficiente para ter um modelo usado. Não há problema. Existem ótimas opções no mercado. Entretanto, muitos sofrem acidentes graves, mas são consertados e colocados no mercado. Para fugir deles, a receita é observação cuidadosa. Confira algumas dicas que vão ajudar na escolha correta.

Farol desalinhado

Grade do radiador ou faróis tortos ou desalinhados podem significar que o carro teve uma batida de frente e foi recuperado.

Folga no capô

Folgas acentuadas no capô em relação aos para-lamas também podem indicar que o modelo teve as peças de fábrica trocadas.

Poeira de tinta

Carro repintado deixa traços de poeira de tinta nas maçanetas e nas dobradiças das portas.

Diferença de tons da pintura

Quando a pintura é refeita em algumas partes e não no carro todo, sempre há diferença de tonalidade e alguns lugares perdem o brilho, em especial o capô, por causa do calor do motor.

Pintura no Sol

Coloque o carro no Sol e observe detalhadamente a diferença na pintura e o alinhamento das portas.

Selo no capô

Algumas peças vindas de fábrica, como o capô, possuem etiquetas. Veja se todas elas estão lá, isso é sinal de originalidade.

Parafusos de fixação

Olhe os parafusos de fixação dos para-lamas, se eles tiverem marca de ferramenta, é porque a peça foi trocada.

Batida na traseira

Retire o pneu estepe e veja se há alguma solda estranha ou corte na lataria. Isso pode significar que a traseira já foi batida com intensidade forte.

Consulte o Detran

O Detran geralmente tem a informação se o carro foi sinistrado. Consulte o órgão sempre que estiver em dúvida.

Fale com um corretor

Caso o Detran não tenha a informação, fale com o seu corretor de seguro. Geralmente, as seguradoras não aceitam modelos que foram severamente batidos. (AE)

