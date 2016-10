Veja nossas sugestões para o seu verão 2017

Quando o calor bate à porta, não dá para ficar trancado em casa. O verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas já que moramos em um País tropical – com praias e paisagens paradisíacas – dá para curtir o clima quente bem antes dessa data. E se você está procurando um destino para ir com os amigos, confira dez viagens incríveis para curtir.

Ilha Grande (RJ) é a maior da baía de Angra dos Reis. Com paisagens de tirar o fôlego, esse destino é uma ótima sugestão para quem quer aproveitar o calor em meio à natureza. O acesso à ilha é feito apenas por balsa ou barco.

Morro de São Paulo (BA) é uma ótima sugestão de destino para esse verão 2017. Lá tem curtição para todo tipo de pessoa: das mais sossegadas até as mais festeiras. Mas essa não é como as outras praias de Salvador: sua localização “escondida” garante uma experiência personalizada e seleta.

Jurerê Internacional (SC) é para quem busca por muito agito nesse verão. Durante o dia, a praia bomba de gente bonita; à noite, não faltam opções de baladas para curtir.

Arraial do Cabo (RJ) é um verdadeiro paraíso brasileiro. Se você e seus amigos estão buscando um lugar para relaxar e tomar uma bebida enquanto apreciam a vista, esse é o local ideal. A cidade ainda conta com grutas fascinantes, programação de mergulho e passeio de barco.

Balneário Camboriú (SC) une o melhor dos dois mundos: a praia e a badalação. Se você e seus amigos estão procurando um destino ao sul do País, vão se apaixonar pelas suas paisagens paradisíacas. E mais: depois de curtir o dia nas praias, a noite da cidade ferve com os pubs e com baladas.

Trindade (RJ) possui praias limpas e muito bonitas. Além disso, é conhecida pelas piscinas naturais estonteantes do Cachadaço, de águas tão cristalinas que você nem vai achar que está no Brasil.

Ilhabela (SP) é rodeada por paisagens paradisíacas e praias rústicas, perfeitas se você e seu grupo de amigos estão procurando relaxar e curtem a natureza. À noite, a diversão fica por conta dos bares. O local também é uma ótima opção para quem gosta de fazer trilhas.

Pajuçara (AL) é uma das mais famosas praias de Maceió. A região é bastante procurada por jovens entre dezembro e março pelas suas paisagens belíssimas e piscinas naturais. Depois de um dia inteiro apreciando a beleza da natureza, você e seus amigos ainda vão poder curtir à noite em um barzinho com música ao vivo.

Praia da Pipa (RN) conquista os mais variados tipos de turistas, desde surfistas a festeiros. Lá existem opções mais badaladas e mais tranquilas, para todos os gostos e com um público bem jovem. Na vida noturna da região se destacam os luaus que acontecem na praia mesmo, que variam do forró até raves com DJs.

Boituva (SP) poderia ser só mais uma cidade pacata para curtir o verão com os amigos, mas não é. Ela é conhecida por ser um grande centro de esportes radicais, como o salto de paraquedas, e de passeios de balão. (AG)

