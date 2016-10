Veja o momento em que um motorista se distrai e provoca um acidente impressionante na estrada

Imagens de uma câmera instalada na cabine de um caminhão mostra o momento em que o veículo se choca violentamente contra a traseira de um Ford Fiesta, que, por sua vez, bate fortemente contra um outro caminhão.

O lituano Vygantas Stanulis, 55 anos, dirigia o caminhão quando, em um momento de distração, não percebeu o trânsito congestionado a sua frente. Ele dirigia o caminhão a pouco mais de 80 quilômetros por hora. Stanulis foi preso e assim ficará por, pelo menos, um ano por condução perigosa.

O motorista do Fiesta passou por cirurgias no rosto e no joelho e se recupera bem do acidente. A cena ocorreu na cidade de Canterbury, na Inglaterra.

