Veja o perfil completo do principal jogador e artilheiro colorado Paolo Guerrero

Um dos principais jogadores Colorado da decisão desta noite, no estádio Beira-Rio, Paolo Guerrero marcou 13 gols em 24 jogos pelo time gaúcho. Guerrero é o centroavante e artilheiro do time. Pela Copa do Brasil, tem sete jogos e cinco gols marcados, uma média de 0,83 gol por jogo.

Na decisão desta quarta (18), se marcar contra o Athletico-PR, será o primeiro estrangeiro a ser artilheiro isolado da Copa do Brasil e pode conquistar, também, seu primeiro título nacional no Brasil, caso o Internacional consiga a vitória contra o Athletico-PR. Na competição, é líder de finalizações corretas do elenco colorado, com 18 tentativas e 12 corretas.

Saiba mais sobre o principal jogador Colorado:

Nome: José Paolo Guerrero Gonzales

Nascimento: 01/01/1984

Altura: 1,86m

Posição: Atacante

Clubes que já atuou

– 2002 – Bayern de Munique

– 2006 – Hamburgo

– 2012 – Corinthians

– 2015 – Flamengo

– 2018 – Internacional

