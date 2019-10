Veja o que aconteceu na crise do PSL e entenda o racha dos bolsonaristas

A guerra de listas que envolveu a disputa pela liderança do PSL na Câmara dos Deputados expôs o racha no partido.

A crise, que vem se alastrando na esteira das denúncias sobre o esquema de candidaturas laranjas nas eleições de 2018, ganhou proporções ainda maiores quando foi revelado um áudio do deputado Delegado Waldir (GO) chamando Jair Bolsonaro de “vagabundo”.

Bolsonaro, por sua vez, ameaça deixar a legenda e mede forças com o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar (PE) — que está envolvido em esquema de laranjas em Pernambuco.

Abaixo, relembre os acontecimentos mais recentes relacionados à crise no PSL.

Denúncia de Álvaro Antônio

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi denunciado sob acusação de organizar um esquema de candidaturas laranjas no PSL de MG nas eleições de 2018. Como mostrou a Folha, um depoimento e uma planilha apreendida pela PF sugerem que o dinheiro do esquema pode ter abastecido, por meio de caixa dois, a campanha de Bolsonaro.

Crítica a Bivar

A um apoiador, Bolsonaro disse, no dia 8, que Luciano Bivar, presidente do PSL, estava “queimado pra caramba”. A declaração do presidente desencadeou um racha no partido.

Saída do PSL

Um dia depois, Bolsonaro disse a pessoas próximas que estuda soluções jurídicas para sair do PSL e levar consigo deputados aliados sem que eles percam o mandato — um deputado que deixa a legenda pela qual foi eleito, salvo poucas exceções, tem que abrir mão do cargo.

Pedido de transparência

No dia 11, Bolsonaro e mais 21 deputados encaminharam um pedido à direção do PSL para que forneça a prestação de contas do partido. A intenção, dizem, é realizar uma auditoria externa.

Ação da PF contra Bivar

Na terça (15), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Bivar. Ele é suspeito de organizar esquema de candidaturas laranjas em Pernambuco nas eleições de 2018.

Guerra de líderes

Deputados bolsonaristas tentaram depor o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), que é ligado a Bivar, e substituí-lo por Eduardo Bolsonaro. O próprio presidente atuou nesse sentido. A tentativa naufragou, mas escancarou o racha entre a ala ligada a Bolsonaro e a ala ligada a Bivar.

Implodir o presidente

Em áudio vazado, Waldir chama Bolsonaro de “vagabundo” e diz que vai “implodir o presidente”. A conversa foi gravada no gabinete do deputado na quarta-feira (16). Na quinta (17), voltou atrás e disse que é como mulher traída, que “apanha, mas mesmo assim volta ao aconchego”.

Destituídos

Em retaliação à tentativa de substituir Waldir, Bivar destituiu Eduardo e Flávio Bolsonaro do comando dos diretórios do PSL em São Paulo e no Rio. Bia Kicis, aliada ao presidente, foi removida do diretório do Distrito Federal. Bolsonaro, por sua vez, tirou Joice Hasselmann (SP) da liderança do governo no Congresso — ela apoiou a permanência de Waldir.

Suspensos

Na sexta (18), o grupo bivarista anunciou que cinco deputados que assinaram a lista para tentar destituir Waldir serão suspensos das atividades partidárias. São eles: Carlos Jordy (RJ), Alê Silva (MG), Bibo Nunes (RS), Carla Zambelli (SP) e Filipe Barros (PR). Eles não poderão representar o PSL em nenhuma atividades da Câmara, incluindo a votação para líder da bancada. Com isso, o grupo ligado a Bivar espera neutralizar o movimento de substituição de Waldir.

Nota de R$ 3

Também na sexta (18), Joice Hasselmann disse que Eduardo Bolsonaro é um menino que não consegue nada sozinho. Em retaliação, o deputado postou uma montagem nas redes sociais com uma nota de R$ 3 e uma foto de Joice, sugerindo que ela seria falsa. Joice, por sua vez, publicou em seu perfil no Twitter uma mensagem dizendo que não tem medo de milícia. “E não se esqueçam que eu sei quem vocês são e o que fizeram no verão passado”, escreveu a deputada.

AGU

Ainda na sexta, Bolsonaro acionou a AGU (Advocacia-Geral da União) para processar Waldir. A equipe do ministro André Mendonça estuda que medidas criminais são cabíveis contra o deputado por conta do áudio em que chama o presidente de “vagabundo”.

Novo líder

Depois de intenso desgaste em razão das disputas pela liderança do PSL na Câmara, Delegado Waldir abriu mão do cargo nesta segunda (21). O posto ficou com Eduardo Bolsonaro. A ala ligada a Bivar, contudo, tem planos de retomar a liderança.