Veja o que o Brasil precisa para se classificar e quem pode pegar no mata-mata

Com a vitória no sufoco por 2 a 0 sobre a Costa Rica e a vitória da Suíça sobre a Sérvia por 2 a 1 nesta sexta-feira (22), a Seleção Brasileira precisará ao menos empatar com os sérvios na última rodada para garantir a classificação às oitavas de final do Mundial sem depender de ninguém. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e da agência de notícias Reuters.

A situação do Grupo E da Copa após os jogos desta sexta-feira é a seguinte: o Brasil lidera com 4 pontos, empatado com a Suíça, mas com vantagem no saldo de gols: 2 contra 1. A Sérvia tem 3 pontos e a Costa Rica, zerada, já está eliminada.

Um empate com a Sérvia dá a vaga ao Brasil, que assim iria a 5 e só poderia ser ultrapassado pela Suíça, que enfrenta a Costa Rica na rodada final. Os sérvios ficariam com três pontos e estariam eliminados.

Caso o Brasil perca para os sérvios, só tem possibilidade de classificação caso os suíços também percam para a Costa Rica. Nesse cenário, a definição se daria no saldo de gols.

Para passar em primeiro, entretanto, não basta vencer a última partida. Caso a Suíça também vença a Costa Rica, a definição, também nesta situação, seria no saldo de gols.

As seleções do grupo do Brasil encaram nas oitavas as duas classificadas do Grupo F, que tem Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Os times que liderarem seus respectivos grupos encaram os vice-líderes da outra chave.

Depois do triunfo do México contra a Alemanha, o Grupo F está configurado assim: os mexicanos lideram com 3 pontos, empatados com a Suécia. Alemanha e Coreia do Sul, derrotadas na primeira rodada, estão zeradas.

Cenários

1) Brasil vence a Sérvia Se classifica, mas, caso a Suíça também vença seu jogo, a definição do primeiro lugar do grupo se dará no saldo de gols (hoje o Brasil tem um a mais que a seleção europeia);

2) Brasil empata com a Sérvia Se classifica, mas não necessariamente em primeiro. Caso a Suíça não vença, se classifica em segundo lugar;

3) Brasil perde para a Sérvia Só se classifica caso a Suíça também perca para a Costa Rica. Mais uma vez a definição seria no saldo de gols.

Costa Rica

Após a derrota, o técnico da Costa Rica, Óscar Ramírez, disse que não havia muito o que seu time pudesse ter feito.

A seleção costarriquenha manteve o jogo sem gols até os acréscimos, quando Philippe Coutinho furou o bloqueio e então Neymar garantiu mais um gol, seis minutos depois.

“Eu não sei o que mais poderíamos ter feito. Considerando o que tinha à minha disposição e o que eles tinham, foi um bom esforço. Eles formam uma das melhores equipes do mundo”, disse Ramírez.

“Nós tínhamos um plano, uma estratégia, e uma ideia de como controlar os oponentes com e sem a bola, e no primeiro tempo nós tivemos posse de bola e oportunidades suficientes”, afirmou.

“Nós conhecemos as forças do Brasil e nós queríamos minimizá-las e nós conseguimos fazer isto por quase 91 minutos”, acrescentou.

Deixe seu comentário: