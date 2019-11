Moro rebateu nesta quarta (20) coluna de Elio Gaspari, publicada na Folha de S.Paulo, sobre o convite. No texto “O mistério do convite a Moro”, Gaspari trata da entrevista de Bebianno a Fábio Pannunzio.

Quando Bolsonaro sondou Moro pela primeira vez para o Ministério da Justiça? Segundo relatos, o hoje ministro da Economia, Paulo Guedes, foi responsável pelos primeiros contatos com o então juiz Sérgio Moro ainda durante a campanha eleitoral. Foram cerca de cinco conversas até a sondagem definitiva, no dia 23 de outubro de 2018 —antes do segundo turno da eleição, realizado no dia 28.

1) Quando Bolsonaro fez o convite? O convite formal foi feito em 1º de novembro de 2018, quando Moro e Bolsonaro, já presidente eleito, se encontraram pela primeira vez, no Rio de Janeiro.

2) O que diz o ex-ministro Gustavo Bebianno? Segundo o ex-secretário-geral da Presidência, Guedes lhe contou ter conversado com Moro “cinco ou seis vezes” antes do segundo turno das eleições do ano passado sobre a possibilidade de assumir o Ministério da Justiça.

A versão de Moro

De acordo com o ex-juiz, na semana anterior ao segundo turno ele foi sondado por Guedes e somente após o resultado recebeu o convite oficial de Bolsonaro. Segundo ele, não havia até então nenhum relacionamento ou quaisquer tratativas com Bolsonaro ou Guedes.

3) O compromisso sobre indicar Moro ao Supremo Tribunal Federal foi algo tratado desde o início? Aliados de Bolsonaro afirmam que, durante a conversa do dia 1º de novembro, em que foi feito o convite para o ministério, ele acenou com a possibilidade de indicá-lo ao STF.

4) O que Moro disse sobre o assunto? Em entrevista em maio, Moro afirmou que jamais estabeleceu a vaga no Supremo como condição para ser ministro. “Quando nós conversamos, bem, eu estava abandonando 22 anos de magistratura e aqui no Brasil é um caminho sem volta, é um certo sacrifício. […] Eu acho que o presidente, tendo em vista essa situação, se sentiu com esse compromisso de oferecer essa vaga quando surgir no futuro.”

5) E Bolsonaro? Em um primeiro momento, Bolsonaro disse que firmou um compromisso com Moro. Depois, voltou atrás e afirmou que não houve acordo prévio. “Não teve nenhum acordo, nada.”

6) A indicação ao STF foi uma condição para Moro assumir o ministério? De acordo com aliados do presidente, tratou-se apenas de um atrativo para Moro integrar o ministério.

Cronologia dos fatos

8.jul.2018: Moro interrompe suas férias para, por meio de despacho, contestar decisão do juiz federal de segunda instância Rogério Favreto — que, durante um plantão, decidiu soltar o ex-presidente Lula (PT). No fim do dia, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, proferiu decisão mantendo a prisão do petista.

1º.out.2018: Moro levanta o sigilo de parte do acordo de delação de Anotnio Palocci, ex-ministro de governos do PT que fazia acusações a Lula. Diálogos obtidos pelo The Intercept Brasil e analisados pela Folha junto com o site indicam que Moro tinha dúvidas sobre as provas apresentadas por Palocci.

7.out.2018: Primeiro turno das eleições. Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (então no PSL) vão para o segundo turno.

23.out.2018: Ainda durante a campanha, Paulo Guedes sonda Moro sobre a possibilidade de o então juiz federal assumir o Ministério da Justiça em caso de vitória de Bolsonaro. Segundo o ex-ministro Gustavo Bebianno, esse não foi o primeiro contato dos dois, o que Moro nega.

28.out.2018: Segundo turno das eleições. Bolsonaro vence a disputa.

1º.nov.2018: Bolsonaro convida Moro oficialmente para assumir o Ministério da Justiça, e ele aceita.