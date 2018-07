Veja os confrontos, dias, horários e locais das quartas de final no Mundial

A fase de mata-mata do Mundial começou no sábado (30). A Suécia garantiu vaga para as quartas de final nesta terça (3) após vencer a Suíça por 1 a 0. Os ingleses derrotaram a Colômbia nos pênaltis e também seguem no torneio. Enfrentarão a Suécia no sábado (7), em Samara, às 11h.

Os demais confrontos da próxima fase do torneio na Rússia também já estão definidos. O Brasil garantiu vaga na segunda (2) ao vencer o México por 2 a 0 e vai enfrentar a Bélgica na sexta (6), às 15h, em Kazan.

Confira os jogos:

Sexta (6) , 11h, em Nijni Novogorod

Uruguai x França

Sexta (6), 15h, em Kazan

Brasil x Bélgica

Sábado (7), 11h, em Samara

Suécia x Inglaterra

Sábado (7), 15h, em Sochi

Rússia x Croácia

Liberados para o jogo contra a Bélgica

O lateral esquerdo Marcelo e o atacante Douglas Costa estão à disposição de Tite para o duelo contra a Bélgica, na sexta (6), em Kazan, pelas quartas de final. Eles treinaram normalmente nesta terça-feira (3) com os jogadores que ficaram na reserva (ou entraram durante a partida) na vitória sobre o México na segunda, pelas oitavas de final do Mundial. Os titulares ficaram no hotel, onde fizeram trabalho regenerativo.

Marcelo e Douglas Costa participaram de um treino em campo reduzido e de uma atividade de finalizações com cruzamentos pelo lado do campo sem limitações. O lateral esquerdo ficou no banco de reservas no duelo contra o México após sentir espasmo muscular na coluna no início da partida contra a Sérvia, há seis dias.

O jogador do Real Madrid chegou a treinar com bola às vésperas do confronto contra os mexicanos, mas ainda apresentava algumas limitações. De acordo com Tite, ele poderia jogar apenas 60 minutos Marcelo deve retomar a vaga de titular na lateral-esquerda, no lugar de Filipe Luís.

Já o atacante Douglas Costa foi liberado para treinar com os companheiros após se recuperar de uma lesão muscular sofrida na vitória sobre a Costa Rica por 2 a 0 em 22 de junho. Reserva, entrou no intervalo daquela partida e foi um dos destaques da equipe. Ele ficou fora dos jogos contra a Sérvia e México.

O único desfalque para o próximo confronto é o volante Casemiro, suspenso após levar o segundo cartão amarelo. Tite ainda não confirmou, mas Fernandinho deverá ficar com a vaga. O jogador do Manchester City treinou normalmente nesta terça-feira. Nesta quarta-feira (4), Tite comanda o último treino em Sochi antes da viagem para Kazan.

Gramados

A competição na Rússia é a primeira a contar com uma nova tecnologia para gramados. Seis estádios que foram ou estão sendo utilizados no Mundial contam com grama sintética em sua composição, tudo seguindo a regulamentação da entidade máxima do futebol. Os fios sintéticos correspondem a 5% da composição do piso, com os outros 95% de grama natural.

O Lujniki, palco da final, e as arenas de Kaliningrado, Saransk, Rostov, Samara e o estádio do Spartak fazem uso da tecnologia. A responsável por desenvolvê-la e instalá-la é uma companhia chamada SIS Pitches, com base na Inglaterra. Tal sistema já é adotado por clubes do Campeonato Inglês (Premier League) e pelo Barcelona no Camp Nou.

Segundo os responsáveis pela tecnologia, uma máquina especial “costura” os fios sintéticos na grama natural. Antes disso, o nivelamento do solo é feito por laser e uma complexa estrutura de canos é instalada sob a grama. Esse sistema é responsável não só pela drenagem, mas também por regular a quantidade de água e a temperatura do solo.

De acordo com a SIS isso permite um crescimento da grama mesmo em condições climáticas adversas, como é comum na Rússia, e um tempo de recuperação mais rápido para o campo. Até o momento, nenhum dos gramados que conta com esta tecnologia sofreu críticas de atletas ou treinadores.

O que a entidade máxima do futebol já fez em caso de muita chuva, como em Kaliningrado antes de Espanha e Marrocos, foi não permitir treinos no campo para poupá-lo. Antes de Rússia e Espanha no Lujniki, os russos também não fizeram a atividade pré-jogo no campo uma vez que já o conheciam por terem atuado lá na estreia contra a Arábia Saudita.

