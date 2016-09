Veja os dez erros que os brasileiros cometem em uma viagem a Orlando

É nos detalhes que mora o sucesso de uma viagem a Orlando (EUA), cidade enorme e cheia de atrações que, se bem entendida, rende férias memoráveis para toda a família. Veja quais são os principais erros que os brasileiros cometem na cidade e como escapar deles.

1) Carro todos os dias.

Não precisa e encarece a viagem. Planeje as férias em dois blocos: um para a Disney (quatro parques); outro para Universal (dois parques), Sea World (três parques) e compras. No bloco Disney, fique em um dos 25 hotéis do complexo: transfer do ou para o aeroporto, ônibus, ferryboats e monorail aos parques e Disney Springs são gratuitos para hóspedes. No outro bloco, mude-se para um hotel dentro da Universal para ter ônibus e barcos gratuitos para os parques, City Walk e SeaWorld. Alugue carro por três ou quatro dias (Discovery Cove, Busch Gardens Tampa e outlets).



2) Dois passeios em um dia.



Não dá. Cada passeio em Orlando ocupa um dia inteiro. À noite, faça mais alguma coisinha: explorar Universal City Walk, Disney Springs, a International Drive ou Downtown Orlando, jantar em um restaurante bacana, ver um show.

3) Acordar tarde.

Parques abrem entre 9 e 10 horas. Hóspedes de alguns dos hotéis dentro dos complexos têm direito a uma hora extra de diversão no começo do dia, quase sem fila. Ou seja: programe o despertador e pule cedo da cama, com tempo inclusive para tomar o café da manhã com calma.

4) Parque todo dia.

Acredite, ninguém aguenta, muito menos as crianças. Você acorda cedo, caminha muito, pula os almoços e, ao fim do terceiro dia, está esgotado. Encaixe um dia de “folga” a cada dois ou três de parque para relaxar na piscina do hotel ou na casa alugada. Aproveite para comer sem pressa e dormir mais.

5) Correria para ver tudo.

Faça escolhas e priorize os parques de que faz questão. Reserve um dia inteiro só para as compras. Mais corrido que isso, vai sobrar frustração e sensação de dinheiro mal gasto.

6) Só andar em grupo.

A combinação de muita gente com interesses distintos pode causar conflitos. O resultado são expectativas frustradas. Que tal, por exemplo, deixar os adolescentes à vontade e marcar pontos de encontro a cada duas horas?

7) Não planejar os gastos.

Somados no fim do dia, lanches e souvenirs custam dinheiro. Durante o planejamento, a família deve estabelecer um teto diário de gastos com extras, por pessoa. Crianças maiores e adolescentes podem gerenciar pessoalmente essa verba.

8) Outlets.

Outlet não é lugar para ser específico. Faça listas, pesquise antes os preços, mas seja genérico e flexível. É mais fácil encontrar um bom tênis de corrida que o tênis tal, da marca tal. Gostou, o preço está razoável, compre.

9) Comprar ingressos lá.

Todos os grupos de parques têm pacotes com descontos para múltiplos ingressos, mais de um dia e compras feitas pela internet. Estudar as opções com antecedência e atenção pode ser chato, mas rende economia.

10) Sapato desconfortável.

Brasileiros são facilmente reconhecíveis nos outlets pelos calçados que usam. Invista em conforto: o tênis esportivo é o melhor amigo do turista em Orlando. (AE)

