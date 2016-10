Veja os famosos que foram às urnas no País

Vários famosos acordaram cedo para votar para prefeito e vereador na manhã deste domingo (02).

Luciano Huck foi um dos primeiros a votar em uma escola do Rio. O apresentador contou com a companhia do filho, Joaquim. William Bonner e Fátima Bernardes votaram no mesmo local, mas chegaram em momentos diferentes.

Já Boninho votou acompanhado pela mulher, a apresentadora Ana Furtado. Ao lado da família, a atriz e apresentadora Regina Casé saiu para votar no Leblon. Outros que compareceram às urnas na capital carioca foram o apresentador Pedro Bial, a jornalista Patrícia Poeta e a atriz Deborah Secco.

Em São Paulo, o jornalista e humorista Felipe Andreoli votou ao lado da esposa, Rafa Brites. Gretchen e o marido também já compareceram às urnas, assim como Thammy, que, nestas eleições, é candidata a vereadora.

Regina Duarte fez a linha discreta e postou apenas foto do comprovante de seu voto. Também comedida, a apresentadora Astrid Fontenelle publicou uma foto com o filho Gabriel após cumprir seu dever cívico. O cantor Daniel posou descontraído ao lado da urna após escolher seus representantes.

