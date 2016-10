Veja os prováveis preços do iPhone 7 no Brasil

Os prováveis preços dos novos smartphones da Apple, o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus foram divulgados. Vale lembrar que são seis valores diferentes, já que cada modelo possui três configurações de armazenamento distintas.

É esperado que os novos iPhones cheguem ao Brasil apenas em novembro, especificamente no dia 18, com a pré-venda liberada uma semana antes, no dia 11 de novembro. Os smartphones já foram homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Visual.

Os novos aparelhos têm visual similar aos de seus antecessores. A diferença entre eles é principalmente em seu interior. O iPhone 7 traz processador mais rápido, bateria de maior capacidade e câmeras de alta qualidade. Algumas inovações chamam mais atenção no novo iPhone: o aparelho é resistente à água e poeira e possui fones de ouvido sem fio.

Além das tradicionais cores prata, dourada e ouro rosa, a Apple trouxe a cor preta com acabamento fosco ou brilhante. Segundo o CEO da companhia, Tim Cook, esse é “o melhor” aparelho já fabricado pela empresa. Confira os preços e uma comparação com o valor dos iPhones nos Estados Unidos.

iPhone 7

iPhone 7 de 32 GB: US$ 649 nos EUA; R$ 3.499 no Brasil

iPhone 7 de 128 GB: US$ 749 nos EUA; R$ 3.999 no Brasil

IPhone 7 de 256 GB: US$ 849 nos EUA; R$ 4.299 no Brasil

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus de 32 GB: US$ 769 nos EUA; R$ 3.799 no Brasil

iPhone 7 Plus de 128 GB: US$ 869 nos EUA; R$ 4.899 no Brasil

iPhone 7 Plus de 256 GB: US$ 969 nos EUA; R$ 5.399 no Brasil

