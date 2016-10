Veja por que ainda vale a pena fazer compras em Buenos Aires

A cidade de Buenos Aires sempre foi um dos destinos preferidos dos brasileiros. Além da aproximação geográfica com o Brasil, o local oferece uma bela arquitetura com inspiração europeia, hotéis charmosos, parques e jardins bem cuidados, uma infinidade de passeios e cartões-postais clássicos. Outro motivo para conhecer a capital dos hermanos são as compras, que ainda valem a pena pela grande variedade de lojas e preços atrativos.

O ideal é chegar na cidade sabendo os melhores lugares para fazer compras. A Calle Florida, no microcentro de Buenos Aires, é o lugar preferido dos turistas para passear e onde ficam as lojas e boutiques mais populares, além do único shopping da região: as Galerias Pacífico. O belo edifício do século 19 abriga marcas locais e internacionais.

Existem outros shoppings que valem uma visita. O Abasto, situado na avenida Corrientes, é um centro comercial com mais de 240 lojas, praça de alimentação, salas de cinema, parque de diversão e até um museu, o Museu de los Niños – espaço interativo que simula uma cidade em escala infantil.

Alto Palermo.

O Alto Palermo, na avenida Santa Fé, também precisa estar no roteiro de compras. Com mais de 150 estabelecimentos, o destaque fica por conta das lojas de moda feminina, que oferecem uma grande variedade de marcas locais e grifes internacionais. O estabelecimento conta ainda com cinemas, academia, praça de alimentação e serviços como bancos e casas de câmbio.

Para quem estiver à procura de produtos mais chiques, a dica é dar uma passadinha no Patio Bullrich, considerado o shopping mais elegante de Buenos Aires. São cerca de 80 lojas, a maioria de grifes internacionais, além de cinemas e pátio gourmet com várias opções de alimentação.

Provavelmente você vai passear pelo famoso bairro da Recoleta. A dica é aproveitar esse dia para conhecer o Recoleta Mall, com 75 pontos comerciais e dez salas de cinema. O estabelecimento não é muito grande, mas vale a visita, especialmente por estar situado em um dos lugares mais populares da cidade. Ainda na zona de Recoleta, o Buenos Aires Design é um shopping inteiramente dedicado ao design e à decoração. No primeiro nível, encontra-se um aconchegante pátio com algumas opções gastronômicas. Os edifícios anexos incluem um auditório e uma filial do Hard Rock Café.

Para fechar sua viagem, não deixe de passar pelo Paseo Alcorta, um shopping situado em Palermo Chico – uma das regiões mais sofisticadas da cidade. São mais de 120 lojas, além de um espaço dedicado às crianças, praça de alimentação e um hipermercado.

