Veja programação do XIII Congresso Estadual de Magistrados

Começou nesta quarta-feira o XIII Congresso Estadual de Magistrados promovido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Para 2019 o tema é a Magistratura Digital, ano em que a associação completa 75 anos. A abertura do evento contou com a palestra via Skype do Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Jonatas Machado, que falou sobre a Liberdade de Expressão no Mundo Digital. O congresso tem programação até está sexta-feira no Hotel Sheraton, em Porto Alegre.

O coordenador da Comissão Científica, Jayme Weingartner Neto contou um pouco mais sobre o evento. “Nós vamos discutir o que toda sociedade hoje está vivenciando, o impacto dessas novas tecnologias de comunicação, digitais e de computação, como elas refletem na nossa missão, que é julgar os conflitos e que oportunidades eventualmente elas nos trazem para melhorar a função do poder judiciário”, comenta.

O evento foi organizado em três grandes temas que são: o primeiro é a liberdade de expressão, o segundo, a proteção de dados e o terceiro, a tecnologia e a inovação na prática judicial.

Confira a programação

14 de agosto (quarta-feira)

17h – Solenidade de abertura

18h – Saudação aos ex-presidentes da AJURIS

18h30 – Conferência de abertura: A Liberdade de Expressão no Mundo Digital com Jonatas Machado, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal)

20h30 – Coquetel

15 de agosto (quinta-feira)

9h – 1º Painel: Desafios da Era Digital: Uma nova Moralidade?

com Jaderson Costa da Costa, diretor do Instituto do Cérebro do RS e vice-reitor da PUC-RS, e José Roberto Goldim, chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

10h30 – 2º Painel: Redes Sociais e Proteção de Dados

com Guilherme Canela de Souza Godoi, conselheiro Regional da Unesco para Comunicação e Informação Escritório de Montevideo, Laura Mendes, professora adjunta de Direito Civil da Universidade de Brasília e do Instituto Brasiliense de Direito Público, e Fabro Steibel, professor e diretor-executivo do Instituto de Tecnologia Social do RJ

12h – Almoço livre

13h30min – Palestra: Os Tribunais no Mundo Digital, com o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça

14h15min – Workshop

Atividade Prática: A Dinâmica das Redes Sociais e a Magistratura, com Fabro Steibel, professor e diretor-executivo do Instituto de Tecnologia Social do RJ

16h – Grupos de Trabalho

– GT1: Liberdade de Expressão na Era Digital

– GT2: Proteção de Dados e Compartilhamento de Informações

– GT3: Tecnologia e Inovação na Prática Judicial

17h15min – Apresentação dos Grupos de Trabalho

18h – Exposição dos candidatos à presidência do Tribunal de Justiça do RS

– Desembargadora Denise Oliveira Cezar

– Desembargador Voltaire de Lima Moraes

20h30 – Confraternização por adesão no Sgt Peppers

16 de agosto (sexta-feira)

9h – Espaço para exposição dos candidatos à presidência da AMB (a confirmar)

10h – Conferência de encerramento: Homo Digitalis: Decifra-me ou Devoro-te com Contardo Calligaris, escritor, psicanalista e colunista do jornal Folha de S. Paulo

12h – Palestra de encerramento: Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (a confirmar)

13h – Solenidade de encerramento

21h – Baile dos 75 anos da AJURIS (Casa NTX)

