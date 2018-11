Veja quais as marcas que ficaram fora do Salão do Automóvel 2018

A 30ª edição do Salão do Automóvel, que começa nesta quinta-feira (8), vai reunir 29 marcas de automóveis. De acordo com a Anfavea, este será “o maior salão da história”. Mas algumas montadoras ficarão de fora da festa, que terá dez dias de duração. É o caso de Jaguar, Land Rover, Volvo, Peugeot, Citroën e JAC.

Jaguar, Land Rover e Volvo optaram por participar de eventos paralelos, menos generalistas e mais exclusivos. A Volvo, por exemplo, fez o lançamento do XC40 (sua estreia mais importante do ano) em Itajaí, Santa Catarina. A ideia foi aproveitar a passagem da Volvo Ocean Race pela cidade, no primeiro semestre.

O Volvo XC40 T4 tem motor 2.0 de 190 cv, câmbio automático de oito marchas e tração dianteira. As outras versões têm o mesmo 2.0, mas com 252 cv e a tração é integral. Em condição normal, 90% da força é enviada às rodas da frente e 10% à de trás. Dependendo da situação, pode haver transferência de até 50% para o eixo traseiro.

De série, todos os modelos XC40 vendidos no Brasil têm quadro de instrumentos digital com tela de 12,3″ e tela central de 9″ em pé, como nos demais modelos da marca.

Na versão Momentum há ainda chave presencial, sistema de de som de 250 Watts, carregamento de smartphone por indução (sem fio) e câmera na traseira. A R-Design acrescenta teto solar, ajustes elétricos também para o no banco do passageiro da frente e som de 600 Watts da marca Harman Kardon.

Uma das novidades do sistema de entretenimento a bordo é que não há alto-falantes nas portas, mas a marca instalou uma unidade no interior do painel. De acordo com informações da Volvo, isso permite que o som se espalhe pela cabine por meio de ventilação produzida por esse alto-falante oculto.

De acordo com um assessor da marca, a competição de vela oceânica atrai o público que a marca deseja atingir. Durante o período em que Itajaí serviu como base da competição, a Volvo informa que passaram pela Race Village (espaço montado para receber convidados) cerca de 400 mil pessoas. “Nesse ambiente, respira-se o universo Volvo”, afirma a fonte da empresa.

A razão da ausência da Jaguar Land Rover no salão (as duas marcas são do mesmo grupo) é basicamente a mesma da Volvo. Para ficar mais próxima de seu público (e não ter de dividir atenção com outras dezenas de marcas), a empresa procura realizar eventos paralelos, direcionados a sua clientela.

Custos são altos

Os custos para participar de uma exposição como o Salão do Automóvel são altos – mesmo para os padrões de marcas premium, como Jaguar, Land Rover ou Volvo.

De acordo com estimativas extra-oficiais, o preço de locação do metro quadrado é de cerca de R$ 450. Assim, só o espaço custaria R$ 450 mil para um estande de 1.000 m2. Dependendo do tipo de decoração, o custo inicial pode ser facilmente triplicado. Com mão de obra (modelos, seguranças, técnicos, etc.), alimentação, aparato de iluminação e demais gastos, o total pode exceder os R$ 2 milhões. Há quem diga que algumas marcas gastam mais de R$ 7 milhões em dez dias de evento.

Saiba quem vai participar do Salão do Automóvel: Audi; BMW; Chery; Chevrolet; Chrysler; Dodge; Ferrari; Fiat; Ford; Honda; Hyundai; Jeep; Kia; Lamborghini; Lexus; Lifan; Maserati; Mercedes-Benz; Mini; MItsubishi; Nissan; Porsche; Renault; Subaru; Suzuki; Toyota; Volkswagen.

