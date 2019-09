Veja quais bairros de Porto Alegre ficarão sem água na próxima semana devido às obras do Dmae

Obras de melhoria na rede elétrica ou de manutenção da rede de água de Porto Alegre vão deixar alguns bairros sem abastecimento por períodos determinados durante a próxima semana. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a Prefeitura de Porto Alegre publicaram o cronograma das obras, que ocorrem na segunda, terça e quarta-feira. Confira:

Segunda-feira, 23:

O abastecimento de água será interrompido na segunda-feira, das 13h às 18h, em parte do bairro Rubem Berta. O motivo é o desligamento programado de energia para melhorias na rede elétrica, por parte da CEEE. A previsão é normalizar o abastecimento na segunda à noite, podendo restabelecer mais tarde nas partes altas e nas pontas da rede distribuidora. O desligamento será realizado somente se o tempo estiver bom.



Área impactada – Estação de Bombeamento de Água Tratada Parque Santa Fé: parte do bairro Rubem Berta (Parque Santa Fé e parte do Conjunto Residencial Costa e Silva).

Terça-feira, 24:

Será feita a interligação de adutoras diâmetro 600 milímetros, para reforço da Estação de Bombeamento de Água Tratada Cristiano Fischer. O abastecimento será interrompido a partir das 8 horas, com previsão de retorno da água durante a noite, podendo voltar depois nas partes altas do sistema.

Área impactada: Partenon (parte), Lomba do Pinheiro (parte), Jardim Sabará, Jardim Carvalho, Vila João Pessoa, Bom Jesus (parte), Aparício Borges, Vila São José, Cascata (p), Agronomia e Ceitec.

Quinta-feira, 26:

Ocorrerão cortes de redes de água em três pontos da avenida Clemenciano Barnasque: em frente à Ebat São Caetano 1; na esquina da rua Bernardino dos Santos e na esquina da rua Alves Torres. O abastecimento será interrompido a partir das 8 horas, com restabelecimento previsto à noite, podendo retornar depois nas partes altas do sistema.

Área impactada: Teresópolis

No retorno do abastecimento, poderão ocorrer turbidez e cor devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão da água. Os consumidores devem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156, opção 2, para eventual lavagem da rede ou do ramal predial.

