Veja quais são as seleções que prometem ser as “queridinhas” da torcida no Mundial

A cada quatro anos as principais seleções do mundo se enfrentam em busca da taça mais cobiçada do esporte. Mas as Copas também reúnem seleções surpresas que costumam cativar torcedores de vários países. Na última edição, em 2014, a Costa Rica foi a queridinha da vez ao ficar em primeiro em um grupo com Uruguai, Itália e Inglaterra e chegar até às quartas, caindo apenas para a Holanda nos pênaltis.

Na edição russa do Mundial, candidatos a conquistar um cantinho no coração do torcedor não faltam. Confira:

Egito

Os Faraós voltam a disputar um Mundial após 28 anos e, dessa vez, com um craque que pode desequilibrar em campo. Mohamed Salah caiu nas graças da torcida após fazer uma temporada espetacular pelo Liverpool e pintar como forte candidato a quebrar a dinastia Messi-Cristiano Ronaldo na briga pelo título de melhor jogador do mundo. Foi dele o gol decisivo que colocou os egípcios na Copa. Além de toda genialidade mostrada em campo, Salah também ganhou a solidariedade do mundo todo após sofrer uma grave lesão na final da Champions, depois de uma disputa de bola com Sérgio Ramos. A possível ausência do astro na Rússia mexeu com os torcedores, mas para alívio de todos, ele está garantido na competição.

Peru

Os nosso vizinhos não disputam uma Copa desde 1982, e chegam embalados para o Mundial, principalmente após Guerrero, o grande craque da seleção, conseguir o efeito suspensivo. Aliás, o caso de doping envolvendo o astro peruano fez o mundo da bola se solidarizar com ele. Guerrero foi punido por 14 meses de suspensão por ter sido flagrado em exame antidoping em outubro do ano passado, em um jogo das eliminatórias. Paolo conseguiu em dezembro a redução da pena junto à Fifa (entidade máxima do futebol) para seis meses e voltou a jogar em maio deste ano, mas uma nova decisão ainda em maio tirou o jogador da Copa. A partir daí, Guerrero travou uma batalha onde foi acompanhada de perto pelos torcedores, até conseguir a sonhada liberação para a Rússia.

Islândia

A seleção gelada assombrou o mundo na Eurocopa de 2016, ficando à frente de Portugal na fase de grupos, tirando a Inglaterra nas oitavas e caindo apenas nas quartas para a anfitriã França. De lá para cá, os islandeses fizeram uma boa campanha nas Eliminatórias, garantiram vaga para Rússia e mostraram que podem repetir a façanha de dois anos atrás. A torcida Viking conquistou o coração dos torcedores mundo afora após dar show nas coreografias após as partidas. De quebra, a Islândia está no mesmo grupo da Argentina na Copa, mais um motivo para torcermos para os islandeses.

Panamá

Dois fatores colocam o Panamá como candidato a queridinho da Copa: esta é a primeira vez que a seleção da América Central irá disputar um Mundial, e os estreantes costumam cair nas graças da torcida. A forma como os panamenhos garantiram a vaga também é digna de aplausos. A equipe só carimbou o passaporte para a Rússia após um jogo nervoso contra a Costa Rica na última rodada das Eliminatórias. O gol de virada do capitão Román Torre, no fim do jogo, mais a derrota dos EUA para Trinidad e Tobago, deixaram o pequeno país da Concacaf em êxtase.

Colômbia

Os colombianos costumam ser um dos grandes rivais do Brasil no continente, mas a relação entre os dois ficou mais estreita principalmente após a tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense em 2016, quando o povo colombiano deu um show de humanidade. A seleção cafeteira ganhou o respeito de todos e tem tudo para se tornar a segunda equipe no coração dos brasileiros. Além disso, os colombianos contam com o atacante Borja, artilheiro que vem cativando a torcida do Palmeiras após um 2017 em baixa, e o zagueiro Mina (ex-Verdão), que já mostrou todo seu carisma em campos tupiniquins.

Bélgica

A seleção belga tem mais uma chance de mostrar que a atual geração pode fazer bonito e entrar para história. A Bélgica conta com jogadores de grande talento que podem desequilibrar e encantar os brasileiros, como Hazard e De Bruyne. Se a Bélgica chegará longe na Rússia, não dá para prever, mas pode-se arriscar que é a seleção europeia que tem grande chance de ganhar a torcida dos torcedores daqui com seu futebol vistoso.

