Veja quais são os jogos desta quarta no Campeonato Mundial

Nesta quarta-feira, sétimo dia do Mundial de futebol disputado na Rússia, mais três partidas dos grupos A e B mobilizam a torcida. Após marcar três gols contra a Espanha, Cristiano Ronaldo tenta levar Portugal à liderança da chave B. Já a Seleção da Espanha enfrenta o líder Irã, enquanto o Uruguai de Luis Suárez e Edinson Cavani fecha a segunda rodada do Grupo A contra a Arábia Saudita.

Primeiro duelo

Portugal enfrenta a Seleção do Marrocos, a partir das 9h (horário de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou. Na estreia pelo Grupo B, os portugueses arrancaram um empate por 3 a 3 contra a Espanha, com três gols marcados pelo atacante Cristiano Ronaldo, considerado pela Fifa o melhor jogador da atualidade. A boa fase do atleta do Real Madrid é a principal esperança da torcida lusa. Apesar do desempenho fora de série na primeira partida, para evitar complicações, Cristiano e Portugal não podem tropeçar contra os norte-africanos.

A Seleção de Marrocos foi derrotada na estreia contra o Irã, por 1 a 0. O resultado incomodou ainda mais porque a equipe foi superior durante a maior parte do jogo, mas um gol contra marcado pelo atacante marroquino Aziz Bouhaddouz, aos 49 minutos do segundo tempo, selou a vitória do país árabe. Com esse placar negativo, a chance do Marrocos de ser o azarão do grupo diminuiu e agora o escrete terá de passar pelas favoritas Espanha e Portugal para se classificar.

Segundo confronto

Já o segundo duelo do dia será entre Uruguai e Arábia Saudita, às 12h (de Brasília), na Arena Rostov, fechando a segunda rodada do Grupo A. Os uruguaios sofreram para vencer o Egito na estreia, mesmo sem a presença do destaque egípcio, Mohamed Salah. Um gol de cabeça José Giménez, aos 44 minutos do segundo tempo, salvou a equipe celeste de um tropeço na estreia.

Em busca da liderança, os artilheiros Cavani e Suárez enfrentarão a pior defesa do Mundial – os sauditas foram goleados por 5 a 0 pela Rússia na estreia e têm poucas chances de classificação.

Terceira partida

A Espanha encara o Irã no último jogo do dia, às 15h, na Arena Kazan, pela segunda rodada do Grupo B. Os espanhóis dominaram o jogo de estreia mas cederam um empate aos 43 minutos do segundo tempo – em um golaço de falta cobrada por Cristiano Ronaldo.

O desempenho foi positivo, assim como o clima – antes conturbado por conta da demissão do técnico Julen Lopetegui – na estreia do técnico Fernando Hierro, que não mudou o esquema tático de seu antecessor. Em situação similar a dos portugueses, a seleção espanhola não pode tropeçar nesta segunda rodada, já que o Irã é o líder do grupo, com três pontos.

Líderes do grupo, os iranianos surpreenderam ao vencer o Marrocos na estreia por 1 a 0, mas terão de apresentar um desempenho bem melhor para surpreender a favorita Espanha. Um empate pode complicar a situação dos espanhóis e colocar o Irã a um passo do que seria uma classificação histórica.

