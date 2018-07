Veja quais são os jogos deste sábado do Campeonato Mundial

O 22º dia do Campeonato Mundial de Futebol de 2018 terá mais duas partidas neste sábado (7), válidas pelas quartas de final. A Inglaterra, de Harry Kane, tenta confirmar a superioridade contra o perigoso time da Suécia. Fechando o dia, a anfitriã Rússia precisa surpreender novamente, desta vez contra a favorita Croácia, de Luka Modric.

A Inglaterra enfrenta a Suécia na Arena Samara, a partir das 11h (de Brasília), pelas quartas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os ingleses, campeões do mundo em 1966, são favoritos para o confronto e ganharam confiança após eliminarem a Colômbia nos pênaltis em um jogo complicado nas oitavas de final. O destaque da seleção inglesa é o atacante Harry Kane, artilheiro do Mundial com 6 gols marcados.

A Suécia continua sua ótima campanha após liderar o Grupo F na primeira fase, que tinha México e Alemanha. Nas oitavas, os suecos bateram a seleção da Suíça por 1 a 0 e avançaram às quartas. O favoritismo é inglês, mas a seleção sueca já provou que não é uma surpresa. Sem seu craque Zlatan Ibrahimovic, tem apostado na coletividade de seu elenco.

A Rússia encara a Croácia no Estádio Fisht, em Sochi, às 15h (de Brasília), também pelas quartas de final, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os russos seguem seu “conto de fadas” após eliminarem a Espanha, favorita ao título, nos pênaltis.

A Croácia apresentou um bom futebol durante o Mundial, mas se complicou contra a seleção da Dinamarca e avançou, assim como a Rússia, nos pênaltis. Luka Modric é o destaque croata para o confronto das quartas.

Possibilidade de Kane igualar Ronaldo

Considerando os Mundiais disputadas neste século, apenas Ronaldo superou a marca de 6 gols em uma edição do torneio. Em 2002, o atacante marcou oito vezes na campanha do pentacampeonato. Desde lá, a melhor marca é de James Rodriguez, meia colombiano que fez 6 gols no Mundial de 2014.

Harry Kane já tem seis gols marcados nessa edição e igualou a marca de James Rodriguez. Com média de 1,50 gols por jogo no Mundial, o atacante inglês pode igualar o “recorde” de Ronaldo já neste sábado. Caso a Inglaterra se classifique, Kane teria três partidas para tentar fazer três gols e superar a marca do brasileiro. Vale torcer (ou secar).

Tem brasileiro em campo

Está enganado quem pensa que neste sábado não terá nenhum brasileiro em campo. Ex-jogador do Grêmio e do São Caetano, o lateral Mário Fernandes se naturalizou russo e defende a seleção desde 2017. Ao lado de Cheryshev e de Dzyuba, artilheiros da equipe com três gols, o brasileiro tem sido um dos destaques do Mundial. Muitos comentaristas têm colocado Mário Fernandes como o melhor lateral direito do Mundial, principalmente pelo posicionamento defensivo e apoio no ataque. É uma opção para quem pretende torcer por alguma dessas seleções mas ainda não sabe qual.

