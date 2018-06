Veja quais são os jogos do Campeonato Mundial neste sábado

O Mundial da Rússia chega ao seu terceiro dia neste sábado (16), com quatro partidas dos grupos C e D. O destaque é a estreia de Lionel Messi no campeonato, no confronto da Argentina com a Islândia. A seleção francesa, de Pogba e Griezmann, também faz, diante da Austrália, o seu primeiro jogo no torneio. As informações são da revista Veja.

A partir das 7h (horário de Brasília-DF), a França estreia contra a Austrália na Arena Kazan, em Kazan, pelo Grupo C. Com um elenco recheado de grandes nomes do futebol mundial, os franceses são favoritos na chave e tentam superar a campanha de 2014, no Brasil, quando pararam nas quartas de final diante da Alemanha. A Austrália é azarão na Copa, mas não tem uma forte concorrência pela segunda colocação – as outras seleções do grupo são Peru e Dinamarca. A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Fox Sports.

O segundo jogo do dia será entre Argentina e Islândia, pelo Grupo D, às 10h (de Brasília), no Estádio Spartak, em Moscou, também com transmissão da TV Globo, SporTV e Fox Sports. Na sua quarta Copa – e talvez a última –, Messi, aos 30 anos, tenta conquistar o torneio pela primeira vez. A Argentina também não vence a Copa desde 1986 – chegou às finais em 1990 e 2014 (em ambas foi derrotada pela Alemanha). No Brasil, Messi foi eleito o melhor jogador do Mundial.

Diferentemente da Argentina, a Islândia não tem um grande nome ou destaque individual, mas, com um coletivo forte, a seleção cresceu nos últimos anos e surpreendeu ao chegar às quartas de final da Eurocopa, em 2016, superando a Inglaterra nas oitavas. Nas eliminatórias europeias para o Mundial da Rússia, chegou em primeiro no seu grupo, com sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas em dez jogos. Carismática e com uma torcida entusiasmada, a Islândia tenta ser a surpresa mais uma vez.

A terceira partida disputada neste sábado será entre Peru e Dinamarca, às 13h (de Brasília), na Arena Mordovia, em Saranska, pelo Grupo C. O jogo terá transmissão da TV Globo, SporTV e Fox Sports. Com seu ídolo, Paolo Guerrero, de volta após escapar de punição por doping, o Peru conta com o atacante para tentar ao menos o segundo lugar – o confronto direto contra a seleção dinamarquesa poderá definir quem será o favorito para avançar de fase junto com a França. Assim como os peruanos, a Dinamarca deposita suas esperanças em apenas um jogador: Christian Eriksen, um dos destaques do Tottenham.

Encerrando o dia, pelo Grupo D, a Croácia enfrenta a Nigéria, às 16h (de Brasília), no Estádio Kaliningrado, na cidade do mesmo nome, com transmissão da TV Globo, SporTV e Fox Sports 2. A seleção croata, junto da Argentina, é a favorita do grupo, mas encara um time forte fisicamente e defensivamente. Para furar o bloqueio nigeriano, a Croácia conta com dois grandes nomes do futebol espanhol, Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona. Já os nigerianos, apesar de não terem o favoritismo, tentam atrapalhar a vida de croatas e argentinos, e um resultado positivo contra uma dessas duas seleções pode mudar o rumo do grupo.

