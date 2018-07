Veja quanto custa o guarda-roupa milionário de Meghan Markle

Não é novidade que Meghan Markle tem feito bonito quando o tema é moda em todas as suas aparições públicas. Elegante e minimalista, a duquesa de Sussex consegue ser fiel ao seu próprio estilo, mas também causar boa impressão em todos os compromissos oficiais dos quais participa. Uma mudança, no entanto, é notável em sua maneira de vestir. Seus looks depois que se casou são muito mais sofisticados e exclusivos. Confira o quanto ela tem gasto nessa mudança de visual

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, teria gasto £ 155.575 (cerca de R$ 785 mil) em apenas 15 looks de grifes como Dior, Givenchy, Prada e Chanel, de acordo com o jornal britânico “Daily Mail”. Os gastos se referem a roupas usadas em eventos de alto nível, como sua visita recente a Dublin o Royal Ascot, onde fez sua primeira aparição, ou o aniversário da Força Aérea Britânica que aconteceram neste mês de julho de 2018. Na viagem a Dublin, em que foram vestidos quatro looks em menos vinte e quatro horas, Meghan usou £ 28 mil (cerca de R$ 143 mil) em roupas durante um dia somente.

143 mil reais em 4 looks

Em julho o casal Meghan e Harry viajou à Irlanda, e foi nessa ocasião que Meghan vestiu quatro looks em menos de vinte e quatro horas. Ao desembarcar em Dublin, a duquesa vestia um conjunto de saia-lápis e tricô Givenchy. Não se sabe o valor do look completo, mas a saia custa em torno de R$ R$ 6,1 mil. Brincos, bolsa e sapatos somam um total de R$ 8,3 mil. Já no look montado com vestido preto Emilia Wickstead (a peça custa cerca de R$ 10 mil) foram usados brincos de R$ 13,5 mil, além de uma bolsa Givenchy no valor de R$ 7,7 mil. O look cinza com vestido Roland Mouret (cerca de R$ 7,7 mil) Foram usados brincos de quase R$ 47 mil e bolsa Fendi no valor aproximado de R$ 25 mil. Por fim, o terninho Givenchy, o mais comentado dos outfits da viagem (R$ 12,8 mil) foi complementado por bolsa e cinto da mesma marca. O item mais barato do look é a camiseta branca, que custa cerca de R$ 175. Somados, todos esses outfits (incluindo acessórios) chegam a R$ 143 em valores reportados.

Gastos cobertas pela Família Real

Desde que Meghan Markle se casou, seus gastos são cobertos pelas contas do príncipe Charles. Antes disso, no entanto, era a própria Meghan que arcava com os custos dos looks que vestia. Foi emblemático, por exemplo, o vestido de gala Ralph & Russo que a duquesa usou em suas fotos de noivado. A peça, um look preto com top em tule bordado, custou a bagatela de R$ 288 mil.

Dona de um guarda-roupa milionário

Alguns dos outfits mais emblemáticos de Meghan têm o valor possível de ser estimado. Seu vestido de casamento da Givenchy, por exemplo, vale cerca de R$ 1,6 milhão. Já a peça com transparência da marca Goat, usada em festa nos jardins do Palácio de Buckingham, custa cerca de R$ 2.900. No evento de aniversário de 92 anos da rainha, Meghan usou um conjunto rosé de saia e top Carolina Herrera que está estimado em R$ 15.360 e o vestido Givenchy branco com capinha que ela usou em seu primeiro compromisso sozinha com a rainha foi quase R$ 70 mil. Já para o casamento da sobrinha da princesa Diana, Meghan escolheu um modelo Oscar de La Renta que custou cerca de R$ 23 mil. Segundo Katie Nicholl, expert em família real, em entrevista ao programa de TV “Entertainment Tonight” realizada no fim de junho, o guarda-roupa real devia chegar a valer, àquela altura, US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,8 milhões). Mas isso foi antes dos compromissos oficiais deste mês, como a viagem à Irlanda!

Kate costuma repetir looks

Famosa por repetir looks, sua cunhada, Kate Middleton, teria gasto £ 119 mil (cerca de R$ 596 mil) em roupas durante todo o ano de 2017. Não se sabe, no entanto, o quanto a mãe de Louis gastou logo que ingressou para a família real. Ainda segundo o “Daily Mail”, se Meghan “continuar em seu ritmo atual, ela poderia gastar quase £ 1 milhão até o final do ano”.

