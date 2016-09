Veja quatro truques que podem ajudar você a comer menos

O ambiente que nos rodeia influi em nosso comportamento na hora de comer. Por isso, se projetarmos os hábitos saudáveis, podemos melhorar nossa dieta sem tanto esforço. Esta é a hipótese dos pesquisadores do Laboratório de Alimentos e Marcas da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Confira.

Arrume a cozinha

Em um de seus trabalhos mais recentes, os pesquisadores da Cornell concluíram que um ambiente caótico e desordenado nos leva a comer tira-gostos desnecessários. Quando os pesquisadores pediram a um grupo de mulheres que se sentiam estressadas para esperar em uma cozinha bagunçada, elas comeram o dobro de calorias do que um outros grupo, na mesma cozinha, quando esta estava organizada e silenciosa.

A desordem, porém, não teve o mesmo efeito sobre as mulheres que não estavam estressadas, que mostraram ser menos vulneráveis ao ambiente caótico. “Ainda que a meditação, como forma de se sentir calmo, possa ser uma forma de resistir ao apelo de rápidos tira-gostos na cozinha, é provavelmente mais fácil manter nossas cozinhas em ordem”, disse Brian Wansink, diretor do laboratório e autor de Slim by Design (Magros por design).

Use pratos pequenos

Brian Wansink, um dos diretores de laboratório de Cornell e autor de “Slim by Design” (“Magros por Design”), e outro pesquisador da instituição Koert van Ittersum, analisaram também como o tamanho dos pratos pode influenciar na quantidade de alimentos que ingerimos. Para fazer isso, partiram da conhecida “ilusão de Delboeuf”, que revela que, quando olhamos círculos concêntricos, o tamanho percebido do círculo interior muda quando se altera a circunferência do círculo exterior. À medida que o círculo exterior aumenta, a percepção é de que o círculo interior fica menor. Uma ideia parecida pode ser aplicada aos pratos que usamos no dia a dia: quanto maiores eles são, menor parece a porção de comida.

Os pratos grandes podem fazer com que a quantidade de comida pareça menor, e os pequenos podem nos levar a calcular mal e pensar que a mesma quantidade é mais do que é, segundo os pesquisadores. Por isso, para reduzir a quantidade de comida que se ingere é preciso usar pratos menores.

Atenção às cores

Em outro artigo, Wanskik e Van Ittersum investigaram o efeito que tem o contraste de cores sobre a quantidade de alimentos que comemos. Em um de seus experimentos, os pesquisadores analisaram o comportamento de 60 pessoas separadas em dois grupos. Um deles comeu massa com tomate e outro comeu massa à moda “Alfredo” (com queijo parmesão e manteiga).

Os participantes que comeram em pratos que tinham pouco contraste de cores (por exemplo, massa com molho de tomate em prato vermelho) se serviram com cerca de 30% a mais de comida do que aqueles que comeram em um prato branco. Wansik e van Ittersum também concluíram que reduzir o contraste de cores entre os pratos e a toalha de mesa ajuda a reduzir o tamanho das porções em até 10%.

Por isso, os pesquisadores sugeriram selecionar pratos que, por sua cor, contrastam com a cor da comida.

Evite filmes tristes

Se você vai ver um filme e não quer engordar, fique longe dos filmes tristes. Filmes tristes e de ação tendem a levar pessoas no sofá a comer mais pipoca. Um estudo do mesmo laboratório mostrou que os espectadores que viram filmes tristes comeram entre 28% e 55% mais pipocas, tanto em um experimento de laboratório quanto em um pequeno cinema.

Em um estudo anterior, os pesquisadores concluíram que os filmes de ação e aventura também levam os espectadores a ingerir mais calorias, mas apenas se elas estão ao alcance das mãos. “Com os filmes de ação, parece que as pessoas comem ao ritmo do filme”, disse a também pesquisadora de Cornell Aner Tal no site do laboratório.

