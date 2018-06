Veja que seleções já estão classificadas e eliminadas no Mundial

No sufoco, com emoção, a Argentina garantiu classificação para as oitavas de final ao vencer a Nigéria por 2 a 1 nesta terça-feira (26) e agora irá enfrentar França no próximo sábado (30). A Croácia, líder da chave dos argentinos, venceu a Islândia também por 2 a 1 e pegará a Dinamarca, no domingo (1º).

Na manhã desta terça, França e Dinamarca fizeram um jogo sem emoção — o primeiro 0 a 0 do Mundial — e fecharam suas participações na primeira fase classificadas em primeiro e segundo lugar, respectivamente, do Grupo C. No outro confronto da chave, o Peru — já eliminado— venceu a Austrália, que também deu adeus ao Mundial, por 2 a 0.

A última rodada do Grupo B foi duríssima para os favoritos Espanha e Portugal, mas ambos se classificaram para as oitavas de final na segunda (25). O Irã ficou a um gol da classificação, mas apenas empatou com os portugueses por 1 a 1. A Espanha também empatou com Marrocos, por 2 a 2.

Espanhóis e portugueses terminaram com cinco pontos cada, mas os campeões mundiais em 2010 ficaram com a primeira posição por ter marcado um gol a mais na campanha. A anfitriã Rússia joga contra a Espanha no domingo, em Moscou. Já Portugal terá pela frente o Uruguai, no sábado, em Sochi.

A primeira cabeça de chave eliminada da competição mundial foi a Polônia, derrotada por 3 a 0 pela Colômbia no domingo (24). Sem somar pontos após dois jogos, a equipe europeia encerra sua participação no Grupo H contra o Japão nesta quinta (28) às 11h, em Volgogrado.

A seleção japonesa e o Senegal lideram o Grupo H com quatro pontos cada. A equipe africana tem confronto direto com a Colômbia também na quinta às 11h, em Samara.

A Inglaterra garantiu no domingo (24) sua classificação para as oitavas de final ao golear o Panamá por 6 a 1, em Nijni Novgorod. O resultado, que dá a liderança do Grupo G aos ingleses, também classifica a Bélgica e elimina panamenhos e tunisianos.

Pela última rodada da primeira fase, o English Team pega a equipe belga na quinta (28), às 15h, em Kaliningrado. O jogo vai definir quem será o líder da chave. Ambas as equipes têm 6 pontos, mas no momento, pelos critérios de desempate, a Inglaterra lidera por ter um cartão amarelo a menos (3 a 2) do que a Bélgica.

As partidas de oitavas de final começam a ser disputadas no próximo sábado (30).

Classificadas

Uruguai e Rússia no Grupo A; Espanha e Portugal no Grupo B; França e Dinamarca no Grupo C; Croácia e Argentina no Grupo D; e Inglaterra e Bélgica no Grupo G.

Eliminadas

Arábia Saudita e Egito no Grupo A; Irã e Marrocos no Grupo B; Peru e Austrália no Grupo C; Nigéria e Islândia no Grupo D; Costa Rica no Grupo E; Tunísia e Panamá no Grupo G; e Polônia no Grupo H.

Artilharia

Até o momento, o artilheiro isolado do Mundial é o inglês Harry Kane, que marcou, ao todo, cinco gols desde o início da competição. No jogo contra o Panamá, no último domingo, Kane assinalou três deles.

O artilheiro britânico, é seguido de perto pelo português Cristiano Ronaldo e pelo belga Romelu Lukaku. Ambos marcaram quatro gols.

