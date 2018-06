Veja quem pode ser candidato a governador do Rio Grande do Sul

A crise financeira atravessada pelo Rio Grande do Sul não só diminuiu a base de apoio de José Ivo Sartori (MDB), mas também pulverizou o cenário das eleições 2018 no Estado que nunca reelegeu um nome para o governo. Confira quem pode ser candidato a governador do Rio Grande do Sul nas eleições 2018.

Além de Sartori, que ainda não bateu o martelo se deverá ou não ser candidato no pleito de outubro, pelo menos sete partidos já definiram quem serão seus representantes.

Antigos aliados do atual governador devem entrar na concorrência pelo Palácio Piratini, que também pode contar com a disputa entre tradicionais parceiros de esquerda. Veja quem está cotado para concorrer:

1. José Ivo Sartori (MDB)

Para tentar a inédita reeleição, o atual governador José Ivo Sartori – que ainda não confirmou se será candidato – terá de enfrentar dois grandes obstáculos durante a campanha eleitoral: a crise financeira no Rio Grande do Sul e a debandada de aliados políticos.

A dívida do Estado gaúcho gira em torno de R$ 76 bilhões e é, atualmente, cerca de 28% maior do que em 2014, ano anterior à entrada de Sartori no governo. Com dificuldades para pagar servidores e precisando de auxílio federal, o governador perdeu o apoio de partidos da base aliada durante o mandato. PSDB, PP e PDT, que estavam no governo, deverão lançar candidatos próprios nas eleições 2018.

2. Miguel Rossetto (PT)

Ex-vice-governador na gestão de Olívio Dutra, Miguel Rossetto é a esperança do PT de voltar ao governo do Rio Grande do Sul. Ele defende a renegociação da dívida com a União para manutenção dos investimentos do Estado. “Temos de reconstruir as bases de um serviço público eficiente como forma de estimular a volta do crescimento econômico”, disse.

Sem o tradicional apoio do PCdoB, que deve lançar candidatura própria, o PT pode indicar um nome do próprio partido para vice. Caso a tendência se confirme, será a primeira vez em 16 anos que a sigla lançará uma “chapa pura” nas eleições estaduais. A última vez que isso aconteceu foi em 2002, quando o próprio Rossetto foi candidato a vice na chapa de Tarso Genro, que acabou derrotada nas urnas.

3. Eduardo Leite (PSDB)

A aposta dos tucanos para a corrida pelo Palácio Piratini é Eduardo Leite, ex-prefeito de Pelotas. No discurso, o pré-candidato promete diminuir gastos do Estado com privatizações para driblar a crise financeira. Para as eleições 2018, o PSDB já fechou uma aliança com o PTB.

4. Luiz Carlos Heinze (PP)

No quinto mandato consecutivo como deputado federal, Luiz Carlos Heinze deverá disputar o cargo de governador gaúcho nas urnas em 2018. Ligado à bancada ruralista na Câmara, o parlamentar também pretende promover medidas liberais para combater a crise financeira. Entre as promessas estão a redução do número de cargos de confiança e secretarias e a renegociação da dívida com a União.

Para a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, de acordo com Heinze, uma aliança entre PP e DEM já está fechada. O partido também conversa com Pros e Solidariedade.

5. Jairo Jorge (PDT)

Outro ex-aliado de Ivo Sartori que pretende ser candidato a governador do Rio Grande do Sul é Jairo Jorge. Ex-prefeito de Canoas, ele já conta com o apoio do PV para a disputa eleitoral e defende parcerias público-privadas para investimentos em infraestrutura no Estado. O PDT também cogita a possibilidade de contar com o apoio do PSB, o que seria possível se a sigla fechasse uma aliança nacional com a candidatura de Ciro Gomes.

6. Abigail Pereira (PCdoB)

Pré-candidata do PCdoB, a servidora pública Abigail Pereira deve ser a única mulher na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. Secretária de Turismo na gestão de Tarso Genro, ela foi candidata a vice do petista nas eleições para governador em 2014.

Apesar do tradicional apoio ao PT no Estado, o PCdoB trabalha para lançar a candidatura própria e acredita que a pré-candidatura da deputada estadual Manuela d’Ávila para a Presidência da República pode impulsionar Abigail regionalmente.

“A Manuela tem uma liderança muito forte no Estado, e a candidatura da Abigail também se alimenta disso. Por isso, estamos trabalhando decididamente para manter a Abigail”, disse o presidente do PCdoB gaúcho, Adalberto Frasson.

7. Roberto Robaina (PSOL)

O vereador de Porto Alegre Roberto Robaina, do PSOL, deverá ser candidato a governador do Rio Grande do Sul pela terceira vez. Ex-marido de Luciana Genro, ele disputou as eleições estaduais em 2014, alcançando pouco mais de 0,7% dos votos válidos.

8. Mateus Bandeira (Novo)

Ex-presidente do Banrisul e ex-secretário de Estado do Planejamento do Rio Grande do Sul, o economista Mateus Bandeira é a escolha do Partido Novo para as eleições gaúchas. Com tendências liberais, ele defende a diminuição do tamanho do Estado e a privatização de empresas estatais: entre elas, o Banrisul.

