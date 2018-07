Saiba quem são os candidatos à Presidência da República que já foram anunciados oficialmente

Alguns partidos já anunciaram em suas convenções os candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro. Confira, em ordem alfabética, os nomes que já foram divulgados oficialmente pelas siglas para a disputa ao Palácio do Planalto:

Ciro Gomes

O PDT definiu o nome de Ciro Gomes como candidato à Presidência em convenção partidária em 20 de julho, em Brasília.

Atual vice-presidente do partido, Ciro Gomes foi ministro da Fazenda entre setembro de 1994 e janeiro de 1995, período do final do governo de Itamar Franco e início do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi também ministro da Integração Nacional, entre janeiro de 2003 e março de 2006, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Disputou a Presidência duas vezes (1998 e 2002, derrotado em ambas). Foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e deputado estadual e federal pelo Ceará. Já se filiou a sete partidos (PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB, PROS e PDT).

Guilherme Boulos

O PSOL confirmou em convenção nacional em 21 de julho, em São Paulo,a escolha de Guilherme Boulos como candidato à Presidência da República. A candidata a vice-presidente é ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL.

Boulos tem 36 anos e é coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). Ele disputará a Presidência pela primeira vez. Antes de se tornar líder do MTST, Boulos foi militante estudantil na União da Juventude Comunista e se formou em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP).

Filiou-se em março ao PSOL. No mesmo mês, foi lançado como pré-candidato após receber maioria dos votos em disputa com outros três nomes do partido.

Jair Bolsonaro

O Partido Social Liberal (PSL) confirmou o deputado federal Jair Bolsonaro como candidato da legenda à Presidência da República em 22 de julho, no Rio de Janeiro.

Militar da reserva, Bolsonaro cumpre o sétimo mandato consecutivo como deputado. Em 5 de janeiro, o parlamentar deixou o Partido Social Cristão (PSC) e anunciou que se filiaria ao PSL. Pouco depois, anunciou que pela sigla seria pré-candidato à Presidência, nona legenda à qual se filiou.

Atualmente o parlamentar é réu em ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal) por suposto crime de apologia ao estupro e injúria, por afirmar que não estupraria a deputada Maria do Rosário (PT-RS) porque ela “não merece”. A defesa nega que Bolsonaro tenha feito apologia ao estupro.

Rabello de Castro

O nome de Paulo Rabello de Castro foi confirmado em convenção do PSC na sexta-feira (20).

Em março deste ano, Rabello de Castro deixou a presidência do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para se filiar ao partido. Em 2016, ele foi presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no governo de Michel Temer. É economista e tem mestrado e doutorado pela Universidade de Chicago.

Vera Lúcia

A candidatura de Vera Lúcia pelo PSTU foi confirmada na sexta-feira (20) em convenção do partido. O professor Hertz Dias, da rede pública do Maranhão, foi anunciado como vice pelo partido. Não haverá coligação no PSTU.

Vera Lúcia tem 50 anos e militou no PT, mas foi expulsa do partido em 1992 junto com integrantes do grupo político Convergência Socialista, que anos depois fundou o PSTU. Ela foi candidata a prefeita de Aracaju em 2012 e é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe.

Hertz Dias, de 47 anos, é militante do movimento negro e integrante do grupo Gíria Vermelha, que compõe canções de protesto.

Deixe seu comentário: