Veja quem são os candidatos confirmados à Presidência da República nas eleições de 2018

Embora nomes como Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Henrique Meirelles (MDB) já estejam entre os candidatos, há apenas três nomes já oficializados em convenção de candidatos para a Presidência da República: Ciro Gomes (PDT), Paulo Rabello (PSC) e Vera Lúcia (PSTU).

Ciro Gomes

O PDT definiu o nome de Ciro Gomes como candidato à Presidência em convenção partidária nessa sexta-feira. Atual vice-presidente do partido, Ciro Gomes foi ministro da Fazenda entre setembro de 1994 e janeiro de 1995, período do final do governo de Itamar Franco e início do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi também ministro da Integração Nacional, entre janeiro de 2003 e março de 2006, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

O nome de Paulo Rabello de Castro foi confirmado em convenção do PSC nessa sexta-feira. Em março deste ano, ele deixou a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para se filiar ao partido. Em 2016, ele foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no governo de Michel Temer. É economista e tem mestrado e doutorado pela Universidade de Chicago.

Vera Lúcia

A candidatura de Vera Lúcia pelo PSTU foi confirmada nessa sexta-feira em convenção do partido. O professor Hertz Dias, da rede pública do Maranhão, foi anunciado como vice pelo partido. Não haverá coligação no PSTU.

Vera Lúcia tem 50 anos e militou no PT, mas foi expulsa do partido em 1992 junto com integrantes do grupo político Convergência Socialista, que anos depois fundou o PSTU. Ela foi candidata a prefeita de Aracaju em 2012 e é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Hertz Dias, de 47 anos, é militante do movimento negro e integrante do grupo Gíria Vermelha, que compõe canções de protesto.

Outras convenções

Os demais partidos escolheram seus candidatos nos próximos dias. No sábado será a vez do PSOL, que pode indicar Guilherme Boulos. No domingo, o PSL de Jair Bolsonaro o escolherá como candidato. No dia 28, será a vez da Democracia Cristã, que tem encabeçado José Maria Eymael. No dia 1º de agosto, o PCdoB escolherá Manuela D´Ávila ao Palácio do Planalto ou alguma coligação. Já dia 2 será a vez do MDB de Henrique Meirelles e DEM de Rodrigo Maia definirem o futuros dos possíveis candidatos. No dia 4 de agosto, PT (Lula), PSDB (Geraldo Alckmin), Novo (João Amoêdo), Rede (Marina Silva) e Podemos (Alvaro Dias) escolheram seus candidatos, ou não, para a disputa à Presidência da República.