Veja quem são os finalistas da Rede Pampa para o Prêmio Press 2019

A entrega dos troféus aos melhores do ano do Prêmio Press 2019 acontece nesta segunda-feira (11), no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, às 20h15. A Rede Pampa de Comunicação é finalista do concurso com dez indicações, nas categorias: jornalista do ano, melhor apresentadora de televisão, comentarista de televisão do ano, melhor programa de televisão do ano, melhor comentarista de rádio do ano, apresentador de rádio do ano, repórter de rádio do ano, melhor programa de rádio do ano e colunista de jornal do ano.

A cerimônia desta segunda (11) vai registrar os 20 anos do Prêmio Press, que é considerado como o maior e mais disputado prêmio do jornalismo brasileiro. Neste ano, foram computados mais de 908 mil indicações nas etapas de Voto Popular e Voto Profissional, através do site da revista Press, totalizando mais de 110% sobre os números do ano passado. De acordo com a revista Press “esse número recorde representou a participação de mais 98 mil pessoas diferentes participando do Voto Popular e mais de 1.400 jornalistas e radialistas participando do Voto Profissional”.

Além disso, será entregue o Troféu Sistema Fiergs – Homenagem Especial ao professor Carlos Alberto Carvalho, que ministrou disciplinas de jornalismo, por quatro décadas, na UFRGS, PUC-RS, UCS e FEEVALE.

Confira os finalistas da Rede Pampa de Comunicação em suas categorias:

Jornalista do Ano – Magda Beatriz – TV Pampa

Melhor Apresentadora de Televisão – Magda Beatriz – TV Pampa

Comentarista de Televisão do Ano – Gustavo Victorino – TV Pampa

Melhor Programa de Televisão do Ano – Atualidades Pampa – Magda Beatriz; Karla Krieger; Roberta Coltro; Ana Carolina Aguiar; Marne Barcelos; Gustavo Victorino; Xicão Tofani, Airton Ruschel e Rafael Marconi

Melhor Comentarista de Rádio do Ano – Ben-Hur Marchiori – Rádio Grenal e Marne Barcelos – Rádio Pampa

Apresentador de Rádio do Ano – Rafael Marconi – 104 FM

Repórter de Rádio do Ano – Diogo Rossi – Rádio Grenal

Melhor Programa de Rádio do Ano – Dupla em Debate – Rádio Grenal – Flávio Dal Pizzol; Haroldo de Souza; Roberto Pato Moure; Bem-Hur Marchiori; Kenny Braga; Rogério Böhlke e Ana Carolina Aguiar

Colunista de jornal do ano – Armando Burd – Jornal O Sul