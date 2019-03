Veja seis dicas para construir a sua felicidade

Nunca se discutiu tanto a felicidade – o assunto virou até tema de curso, de Harvard à Universidade de Brasília. Mas, afinal, o que é felicidade? Segundo Mihaly Csikszentmihalyi, doutor em Psicologia pela Universidade de Chicago, a felicidade não acontece ao acaso nem é algo que o dinheiro possa comprar. Ela não depende de eventos externos, mas de como enxergamos o que nos acontece.

“A felicidade é, na realidade, um estado de espírito, uma condição que deve ser preparada e cultivada. Ela pode, e deve, ser praticadas todos os dias”, afirma Flora Victoria, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e master coach com mestrado na Psicologia Positiva Aplicada pela Universidade da Pensilvânia. A seguir, Flora dá algumas dicas simples para praticar a felicidade.

Simplifique a vida

Procure tornar o seu dia a dia mais simples e leve. Evite assumir compromissos demais e, para diminuir a ansiedade, se proponha a ser mais paciente e calmo.

Aprenda a conviver com o estresse

Situações tensas e desagradáveis são inevitáveis, mas a maneira como respondemos a essas situações faz toda a diferença. Respire fundo e evite acessos de raiva. Os picos de estresse precisam ser intercalados por momentos de recuperação para não prejudicar sua saúde.

Tenha um hobby

Inclua na sua rotina atividades que te deem prazer. Vale escrever, dançar ou ler. Isso ajuda a tirar o foco dos problemas do dia-a-dia e diminuir o estresse.

Pratique exercícios físicos

A atividade física estimula a produção de endorfina e e serotonina, substâncias que trazem sensação de bem-estar. As atividades em grupo ainda estimulam a conexão com o outro.

Seja mais tolerante

Aceite e respeite opiniões diferentes da sua. Respire fundo antes dar uma resposta atravessada e evite fazer comentários agressivos nas redes sociais.

Seja grato

Estudos comprovam que praticar a gratidão estimula a produção de substâncias que garantem a sensação de bem-estar. Todos os dias, pense em pelo menos três coisas, situações ou pessoas que te trazem alegria. Pode ser o sorriso do seu filho, um por do sol, a ligação de um amigo, a sua saúde…. Agradeça por cada uma dessas coisas. Isso o ajudará a ter uma visão mais positiva do mundo ao seu redor.

