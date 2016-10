Veja sete dicas para ganhar mais milhas e viajar de graça

O fim do ano está se aproximando e as milhas podem ser uma boa alternativa para escapar dos preços altos das passagens aéreas e viajar sem gastar uma fortuna na alta temporada. Voar por pontos pode ser vantajoso se você souber como acumular mais e aproveitar as promoções. Confira.

1. Comprar produtos de empresas parceiras.

Ao fazer as compras do mês no supermercado, encher o tanque do carro ou comprar um celular novo, você pode acumular milhas. Cada programa de fidelidade tem as suas empresas parceiras e você pode ganhar pontos nas compras. Para isso, é preciso acompanhar as promoções realizadas pelos programas de fidelidade em parceria com as varejistas e prestadoras de serviços. Elas são divulgadas nos sites, apps e redes sociais dos programas e duram poucos dias. Portanto, fique ligado. Cada empresa parceira tem suas condições de pontuação e, para pontuar, basta fornecer o seu CPF no momento da compra e dizer que deseja acumular milhas no seu programa.

2. Acumular pontos em duas companhias, no máximo.

É mais inteligente juntar muitas milhas em poucos programas de fidelidade do que poucas em vários. Escolha um ou dois programas mais vantajosos para você, que têm mais voos na sua região. No entanto, a quantidade de pontos necessária para cada trecho varia bastante conforme a companhia aérea e a data da viagem.

3. Escolher o cartão de crédito certo.

O site Melhores Destinos tem uma lista atualizada de quais são os melhores cartões de crédito para ganhar milhas aéreas, considerando a quantidade de pontos recebida por compras, a taxa de anuidade e o prazo para os pontos expirarem, além de outros benefícios. Esses itens variam muito de um cartão para o outro, inclusive dentro do mesmo banco. A melhor forma de pesquisar essas condições é pelas páginas dos cartões dentro dos sites dos bancos. Um ponto por dólar é a quantidade mínima indicada para o cartão valer a pena.

4. Aproveitar os bônus de transferências.



É cada vez mais comum os programas de fidelidade realizarem promoções. Funciona assim: se você transferir uma quantidade mínima de pontos do cartão de crédito para o programa, na data estipulada, você ganha um bônus de entre 30% e 100%. Vale a pena esperar as promoções para transferir seus pontos, pois geralmente eles têm prazo de validade de dois anos no cartão de crédito e no programa de milhagem. Se você transfere logo para o programa, perde o prazo do cartão.

5. Fazer o cartão da companhia aérea pode ou não valer a pena.

As companhias aéreas oferecem cartões de crédito próprios, que transferem os pontos automaticamente para o programa de milhagem. Eles oferecem alguns benefícios, como parcelar a passagem em até dez vezes sem juros, receber descontos e ser o primeiro a entrar no avião. Sua desvantagem, no entanto, é que os pontos vencem mais rápido, porque o usuário só ganha o prazo de validade do programa de milhagem, e não o do cartão de crédito também.

6. Pontuar em viagens com companhias parceiras.

Voos internacionais permitem acumular pontos suficientes para fazer até duas viagens no Brasil. Por meio de alianças das companhias brasileiras com as estrangeiras, você pode ganhar milhas em programas de fidelidade nacionais. Não se esqueça de pontuar as milhas ao comprar o bilhete pelo site ou ao fazer check in. Se não, depois o processo pode ser burocrático.

7. Comprar ou transferir milhas de outras pessoas.

Você pode comprar milhas ou transferir pontos entre contas de um mesmo programa de fidelidade e, assim, completar o seu saldo ou o de outra pessoa para fazer uma viagem. Alguns programas ainda permitem que você reative milhas antigas, se pagar por isso.

