Veja tudo o que se sabe sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco

A vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSol) foi morta a tiros na noite de quarta-feira (14) no Centro da cidade. O motorista do carro, Anderson Pedro Gomes, também morreu. A principal hipótese da polícia é de execução. Veja o que se sabe sobre o caso:

Por volta das 19h, Marielle chega na Casa das Pretas, na Rua dos Inválidos, na Lapa, para mediar um debate promovido pelo Psol com jovens negras. Segundo imagens obtidas pela polícia, um Cobalt com placa de Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, está parado próximo ao local. Quando Marielle chega, um homem sai do carro e fala ao celular.

Por volta das 21h, Marielle deixa a Casa das Pretas com uma assessora e Anderson. O Cobalt também sai, pisca o farol e segue o carro de Marielle. No meio do trajeto, um outro carro, de características ainda não divulgadas, se junta ao Cobalt na perseguição ao veículo de Marielle.

Por volta das 21h30min, na Rua Joaquim Paralhes, no Estácio, um veículos emparelha com o carro de Marielle e faz 13 disparos: 9 acertam a lataria e 4, o vidro. Marielle e Anderson são baleados e morrem.

A vereadora foi atingida por 4 tiros na cabeça. Anderson levou ao menos 3 tiros nas costas. A assessora é atingidas por estilhaços, levada a um hospital e liberada.

A arma foi uma pistola 9 mm, e os tiros foram disparados a uma distância de 2 metros. A munição pertencia a um lote vendido para a PF (Polícia Federal) de Brasília em 2006. A polícia recuperou 9 cápsulas no local do crime. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Para a polícia, os assassinos observaram Marielle antes do crime, porque sabiam exatamente a posição dela dentro do carro. A vereadora estava sentada no banco traseiro – algo que não costumava fazer – e o veículo tem vidros escurecidos.

A polícia acredita que o carro dela foi perseguido por cerca de 4 km. Até o momento, a polícia ouviu duas testemunhas: a assessora de Marielle e uma segunda, não identificada. A polícia já tem imagens de câmeras de segurança.

Os corpos da vereadora e do motorista Anderson Gomes foram enterrados na quinta-feira (15), por volta das 18h, sob forte emoção de amigos e de familiares. O corpo de Marielle chegou por volta das 17h30min ao Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária. Já o corpo do motorista Anderson Gomes, foi enterrado no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. Os cortejos aconteceram no mesmo horário. Marielle e Anderson foram velados por cerca de 1h30min na Câmara de Vereadores do Rio.

Antes do enterro de Marielle, a família e amigos se reuniram em oração na entrada do cemitério. Ao lado do caixão a família rezou um Pai Nosso e amigos aplaudiram e gritaram palavras de ordem: “Marielle Franco, presente agora e sempre”.

Em Inhaúma, o cortejo de Anderson também foi acompanhando pela família e amigos. A mulher dele, Ágatha Arnaus Reis, estava muito emocionada e permanceu todo o tempo ao lado do caixão. Ela rezou baixinho e se despediu do marido com um beijo. Na hora do sepultamento, orações e aplausos.

