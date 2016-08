Veleiros do Sul dá a largada ao Campeonato Sul-Brasileiro de Optimist

Futuros campeões da vela sul-americana estarão velejando em Porto Alegre a partir deste sábado (03). O Veleiros do Sul dá a largada ao 38º Campeonato Sul-Brasileiro de Optimist, classe inicial da vela de competição. O evento contará com a participação de 100 velejadores do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O programa prevê 12 regatas, que serão realizadas até a quarta (07).

