Velejadoras do Clube Jangadeiros, de Porto Alegre, buscam vaga para a Olimpíada de 2020, no Japão

Em busca de classificação para a Olimpíada de 2020, que será disputada em Tóquio (Japão), as atletas gaúchas Fernanda Oliveira e Ana Barbachan disputam o Mundial de Vela, classe 470, também no país asiático. O torneio internacional começa nesta sexta-feira e tem duração de uma semana. A dupla é vinculada ao Clube dos Jangadeiros, na Zona Sul de Porto Alegre.

As provas reunirão alguns dos principais nomes da modalidade na baía de Sagami, em Enoshima. O mesmo local servirá de palco para as regatas dos Jogos do ano que vem. Ambas as velejadoras desembarcaram em solo nipônico após uma minitemporada de duas semanas de treinos na cidade do Rio de Janeiro, a fim de fazer os últimos ajustes para a disputa.

Segundo Fernanda e Ana, a etapa preparatória na capital fluminense teve por objetivo enfrentar as mesmas condições de água e ondulação da área aquática em Enoshima. “Foram duas semanas produtivas”, relatam. “Ficamos satisfeitas com esse aquecimento para as regatas do Mundial.”

Conforme o Jangadeiros, o ano tem sido de bons desempenhos e resultados para as duas competidoras da classe 470, o que aumenta a confiança da dupla para voltar ao Rio Grande do Sul com um saldo positivo. “A nossa expectativa para o evento é a de fazer o melhor possível, como sempre, conquistando uma medalha e garantindo a nossa principal meta, que é conquistar a vaga para a Olimpíada de Tóquio”, ressalta Ana.

Somente em 2019, elas conquistaram o ouro na etapa da Itália da Copa do Mundo de Vela, o bronze na Copa do Mundo de Miami (Estados Unidos), o quinto lugar no Campeonato Norteamericano de 470 e o vice-campeonato Sul-Americano da classe. A galeria do ano inclui, ainda, o título na categoria feminina da competição, realizada no próprio Jangadeiros.

Trajetórias vitoriosas

A porto-alegrense Fernanda Oliveira, que em dezembro fará 30 anos, é uma das mais veteranas atletas olímpicas do Brasil ainda em atividade. Madalhista de bronze nos Jogos de Pequim (2008), ela começou na vela ainda criança, em uma colônia de férias do Jangadeiros.

Em seu currículo estão cinco participações em Olimpíadas pela classe 470: Sydney 2000 (Austrália) ao lado de Maria Krahe, Atenas 2004 (Grécia) com Adriana Kostiw, Pequim 2008 (China) com Isabel Swan, Londres 2012 (Inglaterra) e Rio 2016, estas duas últimas com Ana Barbachan.

Também nascida na capital gaúcha, Ana Barbachan completará 30 anos no próximo dia 15. Ela representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 e de 2016, na classe 470, ao lado de Fernanda. Na Olimpíada de 2012 (disputada na capital inglesa Londres), chegou ao sexto lugar. Já na Rio 2016, encerrou na oitava colocação.

