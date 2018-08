Vellinho conta sua trajetória de mais de 60 anos de empreendedorismo

Aos 90 anos, o empresário Paulo Vellinho está lançando um livro – não uma biografia – contendo uma seleção de cases vivenciados ao longo de sua trajetória de mais de 60 anos de empreendedor em que participou ativamente do processo de industrialização do país.

Sob o título Paulo Vellinho – O Realizador de Um Sonho Chamado Springer, o destaque da obra fica por conta das ações pioneiras que levou a efeito à frente da Springer a partir dos anos 50 do século passado.

As carências de infraestrutura e de máquinas e equipamentos necessários para a fabricação de refrigeradores e condicionadores de ar levaram-no a desenvolver soluções originais, combinando tecnologia de processo com tecnologia de produto.

Isso tudo num cenário caracterizado pela disponibilidade abundante de mão de obra barata e de crédito escasso e caro mas que não impediram o desenvolvimento de produtos competitivos em termos de preço e qualidade.

A série de inovações ajudaram a tornar a Springer vencedora num mercado aberto à concorrência, mesmo sendo a fábrica localizada no extremo Sul.

A falta permanente de capital de giro próprio exigiu sempre o pioneirismo, à época, do modelo de terceirização de fornecedores de partes, peças e componentes, hoje consagrado nas operações das montadoras.

Todas as implantações e soluções foram adotadas a partirde 1953. O livro foi lançado hoje em Porto Alegre durante evento no Hotel Plaza São Rafael e conta com prefácio do ex-ministro Delfim Netto e do presidente da Abinee, Humberto Barbato.

