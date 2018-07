Velopark recebe VP 201 e Gaúcho de Arrancada

A segunda etapa do VP 201 e Gaúcho de Arrancada aconteceu no fim de semana em Nova Santa Rita. O público presente lotou as arquibancadas do Velopark e conferiu de perto a arrancada dividida em 15 categorias, no 201 metros mais preparados do País.

A arrancada consiste em os carros saírem da imobilidade até completarem um trajeto em linha reta, no menor espaço de tempo. Nessa etapa, foram 201 metros. O VP 201 é um dos mais tradicionais campeonatos de arrancada do Brasil com os melhores pilotos do Sul e participação de pilotos de todo o País. O evento é conhecido por ter puxadas incríveis que chegam aos 300 km/h.

Visitação aos boxes

Além de ver de perto grandes nomes da arrancada gaúcha e brasileira, o público presente teve acesso aos boxes dos pilotos e equipes. Exposição de carros, encontro de clubes e expositores e lojistas completaram as atrações.

Deixe seu comentário: