Velopark sedia a 2ª etapa do VP Series de arrancada

Neste final de semana, dias 18 e 19, o Velopark, em Nova Santa Rita, recebe a segunda etapa do maior campeonato de arrancadas do País, o VP Series. As disputas acontecem em uma linha reta de 402 metros. Os pilotos partem da imobilidade e buscam percorrer o trajeto no menor tempo em relação aos adversários.

Em um campeonato de arrancadas, chegam a participar mais de 90 pilotos. A arrancada é considerada o maior campeonato do Brasil e conta com a presença de pilotos de toda América Latina. Os carros chegam a atingir a incrível marca de 400 quilômetros por hora. Os pilotos são divididos em categorias conforme os carros, que vão desde veículos de rua preparados até os construídos especialmente para o evento, com até 2500 cavalos de potência.

Paranaense Sabrina Lorene é um dos destaques do evento

A paranaense Sabrina Lorene tem 29 anos e é piloto de arrancada em duas categorias de grande prestígio. Sabrina, que já competia na categoria DT-A (Dianteira Turbo – A), estreou recentemente pela categoria TT-A (Turbo traseira A) sendo a primeira mulher no País a frente de um carro nesses moldes. A garota coleciona além de troféus, muitos fãs que fazem fila para visitar os boxes da talentosa piloto, que é inspiração para muitas mulheres.

Serviço

O que – 2ª etapa VP series de arrancada

Onde – Velopark – Rodovia BR-386, Km 428, 10.000 – Tabaí, Nova Santa Rita

Quanto: Ingresso: Arquibancada com entrada gratuita

