Velopark sedia o VP 201 e Gaúcho de Arrancada

A segunda etapa do VP 201 e Gaúcho de Arrancada já tem data definida para acontecer, nos dias 21 e 22 de Julho das 9h às 18h no autódromo do Velopark em Nova Santa Rita.

A arrancada consiste em os carros saírem da imobilidade até completarem um trajeto em linha reta, no menor espaço de tempo. Nesta etapa, serão 201 metros.

O VP 201 é um dos mais tradicionais campeonatos de arrancada do Brasil com os melhores pilotos do sul e participação de pilotos de todo o país. O evento é conhecido por ter puxadas incríveis que chegam aos 300 km/h.

Visitação aos boxes liberada

Além de ver de perto grandes nomes da arrancada gaúcha e brasileira, o público presente terá acesso aos boxes dos pilotos e equipes que participam do evento. Além dos boxes abertos ao público, exposição de carros, encontro de clubes e expositores e lojistas completam as atrações confirmadas.

Serviço:

O que: 2ª etapa VP201 e Gaúcho de Arrancada

Onde: Velopark – Nova Santa Rita

Quando: 21 e 22 de Julho das 9h às 18h

Ingressos: R$ 25 Carros – R$ 10 Motos – A entrada para o evento é pelo portão 01.

