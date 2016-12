VelÃ³rio coletivo em ChapecÃ³ deve durar quatro horas

O velório coletivo dos jogadores da Chapecoense, de dirigentes do clube e de jornalistas que estavam no avião que caiu na Colômbia na madrugada de terça-feira (29) deve durar cerca de quatro horas, informou a diretoria do time. O clube acredita que ao menos 51 pessoas devem ser veladas na Arena Condá, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, nesta sexta-feira (02).

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (01), a Chape informou que apenas os familiares e amigos devem chegar perto das urnas, que estarão no gramado do estádio. O início da cerimônia será fechado. Conforme o porta-voz do clube Andrei Copetti, a medida será adotada por uma questão de segurança e logística.

A previsão é de que cerca de 100 mil pessoas passem pelo local no dia da cerimônia. Telões serão instalados do lado de fora do estádio. Após o velório, os corpos serão liberados para sepultamento nas cidade de origem. O número de vítimas que estarão no gramado ainda pode ser alterado, já que a direção do clube deixou a cargo das famílias a decisão de participar da homenagem. Pelo menos 16 pessoas devem ser sepultadas em Chapecó, a maioria delas jornalistas da região.

