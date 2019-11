Celebridades Velório de Gugu ocorre nesta quinta na Assembleia Legislativa de São Paulo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

A morte do apresentador, de 60 anos, foi confirmada na última sexta-feira Foto: Divulgação Família de Gugu pediu que um médico brasileiro acompanhasse o caso. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O velório de Gugu Liberato será realizado nesta quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador.

Aberto ao público, o velório começa por volta do meio-dia e se estende até as 10h de sexta-feira (29), quando o corpo seguirá em um carro do Corpo de Bombeiros para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família.

O corpo de Gugu chega ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 6h05min desta quinta. A morte do apresentador, de 60 anos, foi confirmada na noite da última sexta-feira (22) após ele passar dois dias internado em um hospital em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa.

Gugu despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão da sua residência.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário