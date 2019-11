Magazine Velório de Gugu será na Assembleia Legislativa e enterro no cemitério do Morumbi, em São Paulo

23 de novembro de 2019

O corpo de Gugu Liberato será velado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e será aberto ao público. A data ainda não foi definida. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador. O enterro acontecerá no jazigo da família no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a data da chegada do corpo ao Brasil. “Todo esse processo está seguindo os trâmites legais. Acreditamos que antes de quarta-feira isso não ocorrerá”, informou a assessoria em nota.

A família de Gugu aguarda procedimentos de doação de órgãos para translado do corpo. Segundo médicos, até 50 pessoas podem ser beneficiadas com a doação.

