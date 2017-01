VelÃ³rio de Teori Zavascki deve ser em Porto Alegre

O velório do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki, morto nesta quinta (19) em um acidente aéreo em Paraty (RJ), deve ser realizado em Porto Alegre. Segundo assessores próximos da presidente do STF, Cármen Lúcia, a ministra informou que irá respeitar a vontade da família para que a cerimônia ocorra na capital gaúcha e não na sede do Supremo, em Brasília (SC).

Catarinense de Faxinal dos Guedes, Teori, formado pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), construiu sua carreira jurídica e tinha residência e família em Porto Alegre.

Cármen Lúcia estava em Belo Horizonte (MG) quando foi informada sobre a morte do ministro e deve voltar a Brasília ainda hoje em avião da Força Aérea Brasileira.

O diretor-geral do STF, Eduardo Toledo, está a caminho de Paraty para acompanhar as providências relativas à liberação do corpo de Teori para o velório.

Cármen Lúcia foi informada sobre a queda do avião em que Teori estava por volta das 15h por um dos assessores mais próximos do ministro, o juiz auxiliar Márcio Schiefler Fontes. Em seguida, a magistrada telefonou para o presidente Michel Temer.

Schiefler Fontes era o braço direito do ministro e principal responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato na ausência do relator. Por volta das 18h, o juiz entrou no gabinete de Teori sem falar com jornalistas. Os funcionários do gabinete que passavam pelo corredor apresentavam intenso abatimento. O socorro médico do STF chegou a ser acionado e um plantonista entrou no local.

Segundo assessores próximos à ministra Cármen Lúcia, apesar de sóbria, a presidente está bastante abalada com a confirmação da morte de Teori, um dos colegas do qual era mais próxima. Os dois se falavam diversas vezes ao dia e mantinham uma relação de amizade, segundo pessoas que trabalham nos gabinetes dos ministros.

