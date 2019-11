Magazine Velório do corpo de Gugu Liberato será na Assembleia Legislativa de São Paulo e aberto ao público

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Gugu sofreu uma queda em sua casa, nos Estados Unidos. Foto: Divulgação Gugu sofreu uma queda em sua casa, nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O velório do apresentador Gugu Liberato ocorrerá na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e será aberto ao público. A informação sobre sua morte foi divulgada pela família na última sexta-feira (22), vítima de um acidente doméstico que aconteceu na quarta-feira (20), nos Estados Unidos. A data ainda não está confirmada, mas a previsão é de que o corpo do apresentador chegue ao Brasil na próxima quinta-feira (28). Ele será sepultado no jazigo da família no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, também na capital paulista.

A assessoria de imprensa de Gugu Liberato informou que o corpo dele foi liberado nesta segunda-feira (25) pelo instituto responsável por necrópsias e laudos (equivalente ao IML, no Brasil). O próximo passo é a retirada do corpo pela funerária, que vai prepará-lo para o traslado aéreo.

Doação de órgãos

A família decidiu doar todos os órgãos. Na madrugada de domingo (24) foi realizada uma cirurgia para a retirada dos órgãos, que durou mais de seis horas. Cerca de 50 pessoas deverão ser beneficiadas pela doação.

Gugu sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros, quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão de sua casa. Ele tinha 60 anos e deixa três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15 anos.

